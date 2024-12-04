En el barrio Los Pescadores duermen con el corazón en la boca porque la cañada Caribe es un tormento

Habitantes del barrio Los Pescadores, ubicado en la Av. Milagro Norte, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo, se encuentran preocupados porque en la comunidad atraviesa la quebrada Caribe, la cual requiere de un mantenimiento adecuado para evitar que la misma quede damnificada ante las intensas lluvias que se registran en la ciudad.

Foto: Rosell Oberto.

Yoferzon Pacheco, Miembro Principal del Consejo Comunal y Líder Comunitario del sector Los Pescadores, explicó que la cañada fue limpiada días antes de iniciar el periodo de lluvia, sin embargo; se requiere de una maquinaria con brazos largos y la que enviaron fue de brazos cortos, razón por la cual quedó gran parte de la maleza y desechos sólidos estancados en el desemboque y orillas de la quebrada, lo que provocó desbordamiento en varias partes de la barriada, ya que el agua no corre correctamente hasta llegar a su cauce.

Foto: Rosell Oberto.

Asimismo, Sikiu Díaz, vecina de la comunidad, expresó su desasosiego por lo que ocurre en su sector. Ella comenta que cuando llueve se inundan sus viviendas, dado que una de las alcantarillas de aguas servidas situada en la zona tiene un tubo de cuatro pulgadas, mientras que debería ser de ocho o diez para que el agua fluya sin dificultad.

Foto: Rosell Oberto.

Díaz mencionó que han quedado sin sus enceres en reiteradas ocasiones a causa de esta problemática que tanto les afecta. Por otra parte, la señora Dinora Paz solicita ayuda económica o materiales de construcción para reparar graves daños en su vivienda, ocasionados por las intensas lluvias y crecida de la cañada Caribe.

Foto: Rosell Oberto.

Paz detalló que el agua ha llegado casi a la mitad de su casa y lo han perdido todo; las paredes tienen filtraciones en la parte superior e inferior, los pisos están agrietados; teme que la vivienda colapse de un momento a otro y haya víctimas fatales.

A su vez, alegó que es de bajos recursos y no cuenta con los medios para costear los gastos que necesita la reconstrucción de su hogar.

Si desea colaborar, comuníquese con ella por el contacto telefónico 0414-697-10-20 y preguntar por Dinora Paz.

Los residentes del Barrio Los Pescadores le hacen un llamado a los entes competentes para que, por favor, se acerquen a la comunidad y ayuden a resolver los problemas que presentan.

Noticia al Día/Rosell Oberto/Pasante

Fotos: Rosell Oberto