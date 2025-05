Equipo legal del propietario del Corvette envía versión sobre accidente en el hotal Tibisay en Maracaibo

Equipo legal del responsable del accidente del Chevrolet Corvette contra el aviso que identifica al hotel Tibisay en Maracaibo, hizo llegar a nuestra redacción un comunicado con su versión sobre lo ocurrido. A continuación, el texto íntegro de la aclaratoria:

En relación con las versiones que han circulado en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre el accidente ocurrido la mañana del 15 de febrero en las inmediaciones del Hotel Tibisay, es necesario hacer algunas precisiones para evitar la desinformación.

Si bien el accidente efectivamente ocurrió, algunos medios han divulgado información de manera incorrecta y exagerada. Se ha afirmado falsamente que el vehículo involucrado circulaba a exceso de velocidad, cuando en realidad se trata de un automóvil deportivo de alta potencia, cuyo sistema de aceleración responde con gran sensibilidad a los cambios de marcha. Un aumento repentino de revoluciones llevó a una pérdida momentánea de control, ocasionando que el vehículo se subiera a la acera e impactara contra el borde de la misma.

Es importante resaltar que el vehículo no sufrió daños mayores, lo que demuestra que el impacto no fue de gran magnitud, como erróneamente se ha señalado en algunos medios. Las imágenes disponibles evidencian que el automóvil no presenta afectaciones significativas, lo que confirma que no hubo un choque violento, sino una colisión menor al subirse a la acera.

El incidente generó únicamente daños materiales menores, afectando parte del borde de la acera y causando daños superficiales en la estructura externa del hotel. Estos daños están siendo evaluados y presupuestados para su pronta reparación.

Afortunadamente, todas las personas involucradas resultaron ilesas y la situación fue atendida de inmediato por las autoridades competentes.

Sin embargo, resulta preocupante que algunos medios de comunicación y usuarios en redes sociales hayan difundido información tergiversada o exagerada, lo que genera confusión y puede afectar la reputación de los involucrados. Recordamos que la difusión de información falsa puede conllevar consecuencias legales de conformidad con las leyes venezolanas, por lo que hacemos un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información.