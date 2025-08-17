Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Este #17Ago en Bolivia se llevan a cabo elecciones generales

El candidato de izquierda mejor posicionado en los sondeos es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, militante del MAS

Por Ernestina García

Este #17Ago en Bolivia se llevan a cabo elecciones generales
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Más de 7,5 millones de personas en Bolivia acudirán a las urnas este domingo 17 de agosto, a partir de las 8.00 hora local (12.00 GMT) para elegir al próximo presidente, vicepresidente y legisladores, en un cierre electoral marcado en las últimas horas por denuncias de «campaña sucia» y el llamado al voto nulo por parte del expresidente Evo Morales.

Alianza Unidad que impulsa la candidatura presidencial del empresario opositor Samuel Doria Medina denunció una escalada de campaña sucia en su contra en redes sociales y acusó al Gobierno de Luis Arce de «tener un plan» para acusar a Doria Medina de fraude.

El Gobierno boliviano rechazó dicha acusación en un comunicado, «rechazamos enfáticamente cada una de esas irresponsables afirmaciones y hacemos un fuerte llamado a las distintas alianzas, partidos, movimientos y candidatos a actuar con total y absoluta responsabilidad en estos comicios».

El exmandatario Morales (2006-2019) quien no pudo inscribirse con ningún partido como candidato y quien tiene una inhabilitación constitucional para acceder a un cuarto mandato, lidera desde el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, una campaña para votar en nulo alegando que si él no participa no hay ningún candidato que «represente al pueblo».

Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior) Roberto Ríos alertó que sectores «vinculados» a Morales buscan «convulsionar y obstaculizar el proceso electoral».

Los puntos de posible conflicto fueron ubicados, en su mayoría, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno en el Trópico de Cochabamba, incluyendo Villa Tunari, en donde votará el exmandatario Morales.

EFE constató en la víspera que el material electoral ingresó a los colegios electorales de esa localidad.

Miguel Sevilla, coordinador del Tribunal Departamental de Cochabamba (TDE) para la circunscripción que incluye a Villa Tunari, explicó el sábado a EFE que su trabajo principal para estos comicios es «cuidar el correcto llenado del acta electoral, el cual debe ser trasladado hacia el centro de computo».

Los opositores Doria Medina y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) de alianza Libre, encabezan las encuestas preelectorales y podrían protagonizar una inédita segunda vuelta en Bolivia, lo que significaría el regreso de la derecha al Ejecutivo.

El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) va por primera vez dividido a las elecciones, con el exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo como candidato del partido gubernamental, pero las encuestas lo colocan por abajo del 3 % de intención de voto, con lo que el MAS podría perder el poder después de casi 20 años.

El candidato de izquierda mejor posicionado en los sondeos es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, militante del MAS pero que compite por su cuenta con la alianza Popular, y se encuentra entre el tercer y cuarto lugar en las encuestas.

El voto nulo, en blanco o inválido ronda el 30 % en las encuestas, pero según la ley solo los votos válidos serán tomados en cuenta para definir al ganador.

Bolivia llega a las elecciones generales mientras atraviesa una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y con la peor inflación en décadas.

Noticia al Día/EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Plan de mantenimiento mayor del Puente G/J Rafael Urdaneta inicia el reemplazo de 14 guayas

Plan de mantenimiento mayor del Puente G/J Rafael Urdaneta inicia el reemplazo de 14 guayas

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Noticias Relacionadas

Al Dia

Propuesta de matrimonio sobre hielo se vuelve viral en Maracaibo

La romántica escena muestra a la pareja deslizándose sobre el hielo antes de que el novio se arrodille, anillo en mano, para pedirle matrimonio a su sorprendida pareja.
Al Dia

"Somos las criaturas más bellas de Dios" Papa León XIV pide priorizar la paz en negociaciones internacionales

El Papa León XIV, en su saludo improvisado, invita a pensar.
Zulia

Cielo despejado en el Zulia: Inameh anuncia precipitaciones en otros estados del país

En el Sur del Zulia podrían registrarse precipitaciones

Al Dia

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Mediante una operación binacional, en la que participó la Policía colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros de ese país, se hizo efectiva una notificación roja de la Interpol


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025