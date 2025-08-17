Esto te traen los astros este domingo #17Ago

La Luna transita por Géminis, activando la mente y el deseo de comunicación, haciendo que los pensamientos fluyan con mayor rapidez e interés por el intercambio de ideas. Este tránsito en trígono con Marte en Libra te impulsa a actuar con diplomacia, buscando soluciones equilibradas en las relaciones.

Noticia al Día te indica lo que dicen los astros para este día.

Aries: Con Quirón en tu signo recibiendo la energía solar, sientes una profunda invitación a sanar viejas inseguridades y a mostrar tu verdadero ser con orgullo. Se favorece la expresión verbal con claridad y tacto, lo que puede facilitar resolver malentendidos en el trabajo o en el entorno cercano. Aprovecha para compartir ideas y proyectos, tu capacidad para liderar con empatía está muy potenciada.

Tauro: En cuanto a tu sector económico, te hará sentir inseguro/a. Focaliza para que puedas medir realmente que puedes plantearte para incrementar y/o balancear tus entradas de dinero. Es un momento ideal para negociar y encontrar acuerdos que beneficien a ambas partes. Recuerda cuidar tu autoestima mientras te conectas con los demás desde un lugar genuino.

Géminis: La Luna transita tu signo, amplificando tu sensibilidad y tu necesidad de movimiento mental. Te brinda energía para avanzar en proyectos creativos y sociales. Sientes un empuje para expresarte con más confianza y diplomacia. Estás recuperando energías y te alineas al tiempo real. Confía en tu brillo y a ser el centro de atención con autenticidad y calidez.

Cáncer: Te animas a salir de tu zona de confort y abrirte al diálogo, sobre todo en temas de amistad y grupos. Se estimula tu creatividad y la forma en que te comunicas, por lo que puedes sorprender a tu entorno con ideas innovadoras. Sana heridas del pasado que limitan tu capacidad para mostrarte tal cual eres.

Leo: El Sol está en tu signo, lo que te llena de vitalidad y confianza. Tienes la oportunidad poderosa para sanar tu autoestima y sentirte más completo. Estarás dispuesto a comunicar tus sentimientos con claridad y pasión. Este es un momento para liderar con el corazón abierto y atraer a otros con tu carisma natural.

Virgo: Toma el tiempo para el descanso. Considera el disfrute tan necesario como el trabajo. Algo llamará la atención en el sector profesional. Organiza y solventa para que puedas cerrar el capítulo y refrescar la mente con actividades en familia o con amigos. Promueve cambios en tus rutinas y el sector laboral.

Libra: Marte en tu signo recibe armonías que te fortalecen para avanzar con confianza en tus objetivos personales. La energía lunar te impulsa a buscar información, la cooperación en tus relaciones y ampliar tu mirada. Se facilita negociar y llegar a acuerdos. Revisa y sana inseguridades para brillar con autenticidad.

Escorpio: Profundiza en tu mundo interior a través de la reflexión y la conversación con personas de confianza. La activación del sector de la transformación y cambios, te dará el valor para enfrentar situaciones difíciles con diplomacia. Confía en ti, reconoce lo que te lastimó, suéltalo para liberarte de carga que obstaculiza tu felicidad.

Sagitario: Los aspectos actuales te llenan de energía para socializar y expandir tu círculo de amistades. Se potencia tu curiosidad intelectual y la conexión con grupos. Consigues el apoyo de tu entorno. Mantén la armonía en tus relaciones sociales. Se favorece la expresión de tus ideas con entusiasmo y creatividad.

Capricornio: Se facilita la comunicación con mayor efectividad en el ámbito profesional. Serás asertivo en el momento que tengas que dar tu opinión. Te destacarás en presentaciones o negociaciones, aportando carisma y autoridad. Confía en ti y si hay algo que te hace dudar, trabaja para sanar el bloqueo que pueden estar frenando tu avance laboral.

Acuario: Te acompaña un dinamismo especial que iluminará tu capacidad creatividad y tu deseo de aprendizaje. Equilibrio en tus iniciativas y proyectos, facilitando colaboraciones exitosas. Mercurio en Leo te alienta a ser más expresivo y audaz en tus ideas, mientras expresarás tus puntos de vista con la capacidad de conmover a tu entorno por tu originalidad y autenticidad.

Piscis: Tu mundo emocional y espiritual, se abre para fomentar la comunicación con personas cercanas. Tendrás la fuerza para mantener relaciones armónicas y resolver conflictos con paciencia. Trabaja en solventar las incomodidades, retrasos o situaciones que han estado confusas. Sabrás organizar para superar los obstáculos que has tenido.

