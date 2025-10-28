Este 28 de octubre, celebramos el Día del Ingeniero en Venezuela

Cada 28 de octubre, Venezuela celebra el Día del Ingeniero en homenaje a todos los profesionales de esta área. Esta fecha coincide con la fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela en 1861, una institución que ha sido pilar fundamental en el desarrollo del país.

Justamente, el 28 de octubre de 1861 se llevó a cabo el acto de instalación del Colegio de Ingenieros de Venezuela, un hito histórico que marcó el inicio de la organización formal de los ingenieros en el país. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en una tradición para conmemorar el trabajo de estos profesionales y su contribución al progreso de la nación.

Es por ello, que los ingenieros egresados de la Universidad Simón Bolívar, desempeñan un papel crucial en diversos sectores de la economía, como la construcción, la industria, la energía, la tecnología y entre otras áreas. Su formación les permite aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para diseñar, construir y operar sistemas y equipos que mejoran la calidad de vida de las personas y el desarrollo del país.

El Día del Ingeniero en Venezuela, es una fecha significativa que nos permite valorar el trabajo de estos profesionales y su contribución al progreso del país. En esta ocasión la USB celebra los logros alcanzados, reafirmando el compromiso de los ingenieros comprometidos con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de todos los venezolanos.

