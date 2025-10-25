Eugenio Suárez se lleva por segunda vez el Premio Luis Aparicio

Luego de una brillante campaña en la que conectó 49 cuadrangulares y remolcó 118 carreras, el antesalista criollo Eugenio Suárez fue reconocido con el Premio Luis Aparicio en su edición número 22. Este galardón, que honra al único venezolano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, distingue al pelotero venezolano más destacado de la temporada en las Grandes Ligas.

El galardón fue decidido por un panel de 100 votantes, de los cuales 78 lo eligieron en el primer lugar, acumulando un total de 535 puntos. Con esta cifra, superó al infielder Maikel García (288 puntos) y al cerrador Robert Suárez (213), quienes completaron el podio. También fueron finalistas Jesús Luzardo (213) y el zuliano Jackson Chourio (104).

Suárez destacó por sus 49 cuadrangulares en esta campaña, igualando su propio récord para un pelotero venezolano establecido en 2019. Ese mismo año recibió su primer Premio Luis Aparicio, y con esta nueva nominación se une al selecto grupo de cinco jugadores que han ganado el trofeo en más de una ocasión.

Cabrera lidera el grupo con cinco galardones obtenidos en los años 2005, 2011, 2012, 2013 y 2015. Le sigue José Altuve, quien ha sido reconocido en cuatro oportunidades: 2014, 2016, 2017 y 2022. Ronald Acuña Jr. ha ganado el premio tres veces (2018, 2019 y 2023), mientras que Johan Santana lo hizo en dos ocasiones (2004 y 2006). A ellos se suma Eugenio Suárez, quien recibió el trofeo en 2019 y nuevamente en 2025.

Lee también: El zuliano Axel Gómez impone récord nacional sub-20 en los 400 metros planos