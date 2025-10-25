El zuliano Axel Gómez impone récord nacional sub-20 en los 400 metros planos

El destacado velocista zuliano, Axel Gómez, de 19 años, logró este viernes una jornada histórica al imponer una nueva marca nacional en los 400 metros planos, categoría sub-20, donde cronometró 45.79 segundos, en la competencia que se desarrolló en el Brígido Iriarte de Caracas.

Con el registro, el oriundo de Cabimas superó el récord anterior de 45.95 segundos, establecido por el larense William Hernández, quien ostentó la marca por 25 años.

La hazaña tuvo lugar durante la última parada de la Liga Nacional de Atletismo, que se disputa en la ciudad capital. A pesar de competir en la categoría adulta, Gómez logró un destacado segundo lugar en la prueba, escoltando al mirandino Kelvis Padrino, quien se llevó la medalla de oro.

«Todo este año ha sido un proceso, mi entrenadora siempre me ha dicho que si trabajo fuerte lo puedo lograr. No fue una sorpresa correr esta marca porque confío en mi trabajo, en lo que puedo hacer. Le dedico este tiempo a todos las personas que me apoyan», comentó el de Cabimas.

Gómez, quien también es campeón nacional en los 200 metros planos, competirá en la categoría este sábado.

