Excesivo calor en Maracaibo: ¿Quita la apetencia sexual?

Los maracuchos viven en una ciudad con temperaturas altas y una humedad elevada, lo que provoca sensaciones térmicas que pueden superar los 50°C, haciendo el calor insoportable. La pregunta es ¿Quita la apetencia sexual de los maracuchos?

Las temperaturas varían a lo largo del año pero suelen ser extremas, especialmente entre julio a septiembre, debido a la ubicación tropical de la ciudad y la incidencia de los rayos solares.

Las temperaturas reales pueden ser de 24°C a 34°C, pero la alta humedad hace que la sensación térmica alcance los 50°C o más, simulando un clima desértico. La humedad es un factor clave que agrava el calor, contribuyendo a la sensación de insoportabilidad.



En esta ciudad capital se registran períodos de calor más intenso, particularmente entre julio y septiembre, cuando los rayos solares son más perpendiculares al país, convirtiéndola en una de las ciudades más difíciles para vivir en Venezuela.

Consultados algunos sexologos locales, señalan que cada persona es diferente, por lo que aunque en general el verano se asocia a un aumento del deseo y encuentros sexuales, para otras personas el calor sofocante como el que se siente en Maracaibo, hace que no apetezcan nada los encuentros sexuales en los que aumenta la temperatura corporal y el sudor.

Para paliarlo los habitantes buscan la sombra, beben mucha agua, jugos, y mantiene ventilado el ambiente donde se encuentra.

Un estudio realizado por la Universidad de Oxford, sobre si es cierto que las relaciones sexuales aumentan en verano en lugares donde el calor es excesivo, determina que hay muchas personas que notan un aumento de la libido en estos meses, pero otras ven cómo disminuye su deseo sexual.

Eso es independiente del sexo. Señalan los entrevistados que el sudor es un afrodisiaco para algunos, pero a otros les quita totalmente las ganas de hacer sexo.

El calor excesivo en las ciudades como la capital zuliana puede disminuir la libido, desincentivar la actividad sexual debido al malestar físico (sudoración, cansancio), fatiga y la posible alteración de hormonas y neurotransmisores que disminuyen el deseo y el rendimiento. Aunque el calor moderado puede aumentar la libido, las temperaturas extremas causan incomodidad y pueden reducir la disposición a la intimidad, según consideran expertos .

Aunque el verano puede asociarse con un aumento del deseo sexual, el calor extremo y la falta de aire acondicionado, especialmente en entornos urbanos, pueden ser un obstáculo, provocando una sensación de desgano y reduciendo la disposición a la intimida.

El calor y estrés quita las ganas

La sudoración constante, la fatiga y la incomodidad general pueden disminuir las ganas de tener relaciones sexuales, según sexólogos y demás estudiosos del tema.

Una alta temperatura puede generar estrés, aumentando el cortisol (la hormona del estrés) y reduciendo la producción de hormonas sexuales. Se asegura que puede causar deshidratación que afecta la lubricación, el rendimiento y la salud sexual en general.

Asimismo pueden reducir los niveles de dopamina, un neurotransmisor clave para la motivación y el deseo sexual. Se asegura que puede interrumpir el sueño, lo que lleva a una mayor fatiga y a una disminución del deseo sexual.

Las vacaciones de verano pueden reducir el estrés y fomentar un estilo de vida más relajado, aumentando la libido. Sin embargo, esto contrasta con el calor extremo y agobiante, especialmente cuando se combina con la rutina de la ciudad y el trabajo.

Asegurarse de dormir bien en un ambiente fresco puede ayudar a combatir el cansancio y la fatiga.

