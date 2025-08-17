La exreina de belleza, politóloga y periodista zuliana Carmen María Montiel, formalizó su candidatura de la mano del Partido Republicano al Congreso de los Estados Unidos por el distrito 18 de Texas.

Lee también: Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

“Soy Carmen María Montiel, y sigo firme en esta lucha para devolver la fe, la familia y la libertad al Distrito 18 del Congreso de Texas”, expresó en una de sus publicaciones.

De acuerdo con los más recientes reportes de las consultoras, citados por medios, la exmodelo ocupa los primeros puestos con un 14% de respaldo. No obstante, del lado contrario le siguen los pasos con un 27% de ciudadanos indecisos.

Conoce más sobre Carmen María Montiel

Carmen María Montiel fue Miss Venezuela 1984 y ese mismo año representó a su país en el concurso de Miss Universo 1984 celebrado en Miami, Florida, Estados Unidos el 9 de julio.

Es politóloga y periodista. La oriunda de Maracaibo, estado Zulia tiene ascendencia española, francesa, italiana y alemana.

Noticia al Día/RRSS/infobae