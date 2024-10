Maracaibo amaneció conmovida por la muerte de quien fue una de sus principales protagónicas figuras de su producción cultural y artística. Noticia Al Día publica ahora la versión de Alexis Blanco, para quien doña Beatriz Canaán de Rincón constituyó una de sus principales y privilegiadas fuentes de información. La ciudad entera llora a su galerista referencial, indigne madre de familia y honorable instigadora de causas buenas.

Alexis Blanco junto a Falleció Beatriz Canaán (v) de Rincón. Foto: Archivo

RIP, BEATRIZ CANAÁN DE RINCÓN…Bienamada madrina de todos estos seres que ahora lloramos tu ausencia. Generosa maestra de lunes por la tarde a medianoche de domingo, este martes amanece agrio y agresivo: las redes han amanecido hoy impregnadas con esos colores tristes de la miserable muerte tuya.

Maracaibo enmudeció mientras vos te montabas, fresca y como siempre te recordaremos, con tu sonrisa de paisaje de Cabré, con esa mirada espléndida que desarrolló tantos proyectos intensos y ayudó a tantos artistas a mitigar sus hambres sensibles.

Y cuando Julito Reyes me escribe, al amanecer, que se trata de esta, la peor y más triste de todas las noticias tristes, entonces la sangre y la y la tinta y la memoria de vos, dama antigua del Gran Líbano, en la Biblioteca del primer Cevaz, por allá por Doctor Portillo con Delicias. Desde ahí instauraste lo que sería en realidad una doctrina de vida, una línea bendita de redención cívica, la cota 700, desarrollada en 1876 por Melvil Dewey, un bibliotecario del Amherst College de Massachusetts. Todos los libros de arte se registran bajo ese código metódico. He ahí ese primer aporte tuyo, allende esa sonrisa espléndida heredada de tu mamá Mercedes.

Mujer constructora de civilidad, en el Bellas Artes habrá bandera a media asta, como también doblarán las campanas en la memoria del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, con quien construiste ese sueño de civilidad y cultura. Fue ahí donde, mientras una mano alzabas, con ambas ayudabas a crear la Fundación de Amigos ad hoc, al tiempo que creabas ese delicioso espacio magico llamado Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo. En realidad no hubo proyecto o emprendimiento cultural importante dentro de esta ciudad que no contará con tu impronta sabia y mesurada.

Periodismo y posverdad tratan de habilitarme como parte de esta historia de una pésima noticia, la muerte tuya, bienamada Beatriz. Escribo estas texturas óbitas con el corazón en la memoria de mi alma. Solía saludarte pidiéndote la bendición, porque la primera vez que lo hice, me la ofrendaste con una ternura de madrecita sonrojada. Eras muy dulce, vos

Esta idea de embarcar en la aciaga nave de Caronte rondaba tus sienes argénteas: no sólo desde que marchó tu bienamado esposo, sino antes, cuando morías transida de dolor en vida por la pérdida de tu hijo Fernando. Ellos ya te habrán recibido por allá, por ese Olimpo morado donde también estarán esperándote para saludarte tanto otros artistas y creadores que, como vos, serán recordados para siempre en este pueblo huérfano de vos y de ellos también…Ay Ay Ay..! Es como un quejío profundo y sin duende el que atormenta estos instante de tu despedida.

Beatriz, alma y fulgor del legendario primer Centro Comercial Costa Verde, en cuyo local PB-27 sembraste un útero multiplicador de sueños y esperanzas para la grey. Una tarde le comunicaste a tu comadre bella, Nelly Hernández de Pineda, que habías creado un evento único para honrar y estimular la creación de esculturas en pequeño y mediano formato. Nacía, desde tu ilustrada alma de dama esclarecida, el Salón Ser Escultor. Un rosario de belleza pura comenzó a hilarse desde aquella época que, por gloria y por destino, me tocó compartir con vos, fuente inagotable de aguas para la inteligencia y el alma.

Una de esas eternas tardes de café, colecciones insólitas, sellos de nobleza, dibujos de aliento sublime, telas de la perplejidad alfombras, detalles únicos, joyas de alcurnia y gala, de todo eso que podría desfilar en esa vida tuya constituida en la galerista excepcional de Maracaibo, una de esas jornadas regias, te hablé de una gran entrevista que había preparado para vos. Para entonces intuía que nunca responderías aquel larguísimo cuestionario, no sólo extenuante por su contenido integral, sino porque intentaba propiciar un auto tour por lo más íntimo y cívico de tu trayectoria. Atrevido. Pudiste pensarlo. Atrevida. Una entrevista para vivirla. Sabía que nunca la responderías y sé que preferiste el pacto tácito de dejar el asunto así y ya.

Creo que ya no tendrá sentido aquel misterio. Y ahora mismo podría publicar ese contenido de la entrevista y dejar que sean los lectores, sobre todo quienes te conocieron realmente a fondo, los que imaginen cuáles habrían sido esas respuestas tuyas…He aquí el Cuestionario…

BEATRIZ CANAÁN DE RINCÓN…Once jardines en flor…

1.-La maternidad es un tema excelso dentro de la creación universal…Como madre, ¿cuáles considera los elementos indispensables para definir esa acción de vida como una performance creativa o de arte?; ¿cómo enfoca su propia experiencia al respecto?; ¿cuáles serían los elementos indispensables para configurar un modelo magistral de liderazgo femenino en el seno familiar?; ¿cuáles serían sus sugerencias desde la perspectiva de su propia experiencia como madre, qué errores jamás debería permitirse cometer dentro de semejante compromiso o responsabilidad?; ¿sólo basta con el amor para coronar la satisfacción del éxito matriarcal?; ¿cuáles fueron las enseñanzas fundamentales que heredara de doña Mercedes y cuáles ha inculcado en Ana María y aún en el conjunto de sus hijos y nietos..?; ¿se considera satisfecha con lo logrado?

2.-Ser mujer y haber opcionado el arte y la acción cultural…¿Cómo lo evalúa, bajo el tamiz del tiempo y de la memoria afectiva?; ¿Está satisfecha de los resultados alcanzados?; ¿Cuáles serían esos diez hitos principales de su gestión como promotora y marchand?; ¿Podría contar al lector la historia de sus comienzos dentro del negocio del arte?; ¿ha sido realmente un negocio o un motivo esencial de su vida como ciudadana?; ¿Cuáles han sido los principales sacrificios consagrados para coronar su esfuerzo?; ¿Considera que los mismos han valido la pena y por qué?; ¿Qué errores considera ahora que pudo haber cometido y qué aconsejaría a las nuevas generaciones de galeristas tratar de no cometer…?

3.-La familia continúa siendo un valor fundamental para la sociedad…¿Podría ofrendar un consejo desde su sabiduría al respecto?; ¿cuáles son sus principales recuerdos de su niñez en el hogar y después, en la escuela?; ¿podría contar esas primeras experiencias en cuanto a formación?; ¿quiénes fueron esos maestros indispensables y qué atesora desde esos momentos vividos?; ¿qué diferencia percibe entre el modelo familiar que se observa en la actualidad con respecto al que le tocó vivir?

4.-La cultura se sustenta principalmente en los modelos educativos desarrollados dentro de una sociedad. Usted alentó la creación de una institución educativa como el colegio Bellas Artes…¿Bajo cuáles términos y principios fundamentó tal auspicio y respaldo?; ¿ha cumplido el CBA con todas esas expectativas que desde sus comienzos ustedes sustentaban?; ¿cómo observa lo que a nivel del país se ha logrado o no dentro de tal campo?; ¿cuál es ese modelo de ciudadanía que considera debería cumplirse para desarrollar la calidad de aprecio de las bellas artes en general?; ¿cuanto de optimismo y de pesimismo con relación al crecimiento de tal nivel?; ¿puede una galería ofrecer dinámicas y modelos de aporte para dicho desarrollo?

5.-Coleccionar obras de arte y antigüedades es una disciplina que usted ha consolidado en nuestra región…¿Qué tanto ha afectado la pandemia, además de la crisis política nacional, la prosecución de los principios y valores que la colocan como pionera de tal área productiva?; ¿es el arte un negocio digno y lucrativo?; ¿cuáles recuerda usted que han sido las mejores etapas históricas dentro de su quehacer?; ¿cuáles serían las circunstancias óptimas para que volviésemos a disfrutar de la Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo?; ¿recuerde por favor los momentos más esplendorosos y trascendentales de la Fiaam?; ¿cuáles fueron sus sentimientos y emociones cuando fue personalidad homenajeda de una de sus ediciones?

6.-Ser Escultor terminó siendo, tanto para los artistas, coleccionistas y público en general, una referencia clave…¿Podría rememorar la historia de aquella primera edición, cómo surgió esa idea y cuáles han sido los hitos fundamentales durante su trayectoria? ¿Cómo percibe usted que sea el momento actual para la creación escultórica en el país? ¿Siente que están consolidadas las pautas y virtudes del salón y sus futuras convocatorias?

7.-Conocedora del oficio estético por antonomasia, su Mirada (así, con mayúsculas) resultará indispensable…¿Qué piensa de las nuevas tendencias y corrientes en materia artística?; ¿cuánto bien, o cuánto mal, han hecho las nuevas tecnologías a los distintos procesos creativos?; ¿cuán consecuentes cree usted han sido los protagonistas del proceso en general?; ¿han emergido los curadores como nuevos pontífices de la creación plástica o continúan siendo los coleccionistas y sus intereses y pareceres quienes signan los senderos a seguir?; un artista italiano vendió hace poco una escultura que él tituló La Nada y que es justo eso: un pedastal vacío y donde él asegura que está su “versión de la nada”. Estas exageraciones, reales y patéticas, ¿cuánto perjuicio o beneficio cree que traerá al arte en general, a corto y largo plazo?; ¿es el mercado la nueva panacea del arte?

8.-La ciudad es ese modelo fragmentado donde convergen todas las instancias de perplejidad y asombro que ofrece el arte. Usted, como protagonista de ella, ¿qué recomendaría a sus dirigentes con respecto al mejoramiento del espectro cultural de carácter público?; ¿en cuáles puntos haría mayor énfasis dentro de la configuración de un plan cultural general?; ¿cómo cree deban integrarse las instituciones públicas y privadas dentro de una acción cultural de carácter público?; ¿por dónde comenzaría y hacia qué objetivos apuntaría en términos específicos?

9.-También es pionera dentro de la investigación de todo lo concerniente a las Bellas Artes. ¿Qué aspectos rescataría de su gestión dentro de la biblioteca del Centro Venezolano Americano del Zulia, Cevaz?; ¿Podemos revisar sus reflexiones acerca de a Melvil Dewey (1851-1931) y su clasificación bibliotecológica, donde el códex 700 define las secciones de libros consagrados a las artes y, por consecuencia, las antigüedades…?; ¿Porqué es importante ese carácter científico con el cual ha vislumbrado siempre sus exposiciones y eventos?

10.-La generosidad es una condición sine qua non del alma de un buen artista…¿Se reconoce a sí misma como esa ciudadana con clara alma de artista?; ¿qué siente cuando recibe el agradecimiento de tantos creadores y artífices que han tenido en usted una aliada indoslayable?; recuerdo ahora al gran dibujante Edgar Pacheco, Pandereta, quien reconocía agradecido toda esa solidaridad suya, ¿cómo percibe las instancias y circunstancias de la muerte?; ¿cómo ha enfocado esas pérdidas tremendas, como las de su mamá, su hijo, la de Lía Bermúdez o las de tanta gente de sus caros afectos?; ¿se considera preparada para ese destino aciago?; ¿qué le gustaría que la gente leyera en ese epitafio?

11.-La vida, según se revisa en su trayectoria pública, está signada por el regocijo constante de la creación humana…¿Con cuáles libros, canciones, poemas, cuadros, obras de arte e ideas le gustaría que la identificaran?; juguemos un poco a la trascendencia: ¿de reencarnar, en qué le gustaría verse y prodigarse?; ¿está feliz con la vida que Dios le ha brindado?. Una última pregunta: ¿qué siente cuando alguien le pide su bendición?

Oración

Memoria

Silencio

Descansa en Paz, Beatriz…

(Alexis Blanco Primero de octubre de 2024)