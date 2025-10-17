Faltan 8 días para la Bajada de La Chinita

El próximo sábado, 25 de octubre se llevará a cabo la tradicional Bajada de Nuestra Señora Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acto que sus fieles devotos esperan con mucho entusiasmo. Y este viernes, 17 de octubre continúa el conteo regresivo, cuando faltan ocho (8) días, para que el pueblo zuliano reciba a su santa patrona.

En las redes sociales de la Basílica de La Chinita fue difundido un nuevo mensaje dirigido a la feligresía: "¡SALVE, ESPERANZA NUESTRA! A tan solo 8 días de vivir uno de los encuentros mas esperados en la grey Zuliana como lo es la #BajadaDeLaChinita2025 en este año santo jubilar de la Esperanza resaltamos la figura de aquella mujer que al pronunciar su “SI” definitivo a Dios, no solo se convirtió en madre del Señor, sino que nos abrió a todos los creyentes la puerta del cielo".

"Ella es nuestra esperanza, nuestra dulzura ¡Ella es María! Por eso ¡Con Chiquinquirá adoremos a Jesús fuente de toda santidad!", prosigue el mensaje.

Para este evento eclesiástico, la capital zuliana se engalana y se llena de alegría y gozo, donde se desborda la fe cristiana.

Lee también: Develan y bendicen mantos que usará La Chinita en sus fiestas patronales

Noticia al Día