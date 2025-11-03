El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó que fue localizado un cambuche perteneciente a los terroristas armados y narcotraficantes de Colombia (Tancol), en el sector Tres Bocas, municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, el cual fue totalmente destruido.

A través de sus redes sociales, Hernández Lárez señaló que este operativo se realizó en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo en la Zona Binacional de Paz, en misiones de patrullaje, reconocimiento y escudriñamiento, empleando una Unidad de Reacción Rápida (Urra) de combate mixto, conformada por efectivos de la Fanb y órganos de Seguridad Ciudadana (OSC).

Durante el procedimiento se incautaron armas de fuego tipo Rifle, importante cantidad de cartuchos de diferentes milímetros sin percutir, brazaletes alusivos al Frente 33 de la Farc y vestimenta utilizadas por estos grupos colombianos.

Tras este hallazgo, Hernández Lárez recalcó que la nación venezolana es un territorio de paz y que no está en venta, «no sé enajena, ni se alquila, la soberanía se respeta!».

«La Fanb no permitirá que grupos asociados al narcotráfico intenten pasar fronteras para usar nuestro territorio de plataforma», aseguró.

Cabe destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana viene realizando labores de patrullaje para resguardar la paz del territorio nacional, así como también combatir con las mafias de narcotráfico.

