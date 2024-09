Fedeindustria: Los empresarios le están “echando piernas”

El presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, desestimó que debido a la crisis política tras las elecciones presidenciales los empresarios «vayan a perder» lo que han construido durante los últimos años. “Los empresarios le están echando piernas”, aseguró.

En entrevista concedida a Venezuela News, aseguró además que, «el que esta aquí no tiene miedo, está buscando soluciones, buscando proveedores, echándole piernas, agregó.

Foto: Cortesía

Aquí no hay manifestaciones, yo estoy trabajando tranquilo y los empresarios llaman a sus proveedores, le dan anticipos, les pagan para no perder la materia prima, insistió el empresario.

Todo lo que se ha construido no se va a perder porque algunas personas no quieren respetar las instituciones», consideró.