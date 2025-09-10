Fernando "Bocha" Batista ofreció disculpas a Venezuela tras fracasar con la Vinotinto

El seleccionador nacional de Venezuela, Fernando "Bocha" Batista, ofreció una disculpa pública al pueblo venezolano tras fracasar y no lograr el objetivo de clasificar al repechaje rumbo al Mundial 2026. La Vinotinto cayó 6-3 ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que selló su eliminación del proceso mundialista.

“Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Lo intentamos hasta la última fecha, pero no pudo ser”, expresó Batista en una breve declaración ante los medios, visiblemente afectado por el desenlace.

El estratega argentino agradeció el esfuerzo del grupo de jugadores y aseguró que en los próximos días se realizará un análisis más profundo del ciclo. No respondió preguntas y se retiró en silencio, dejando un mensaje de respeto y frustración.

