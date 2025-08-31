Fuerte colisión y vuelco al amanecer en Grano de Oro

Un aparatoso accidente de tránsito se registró al amanecer de este domingo en el sector Grano de Oro de Maracaibo, cerca del parque Ana María Campos, dejando como saldo el vuelco de uno de los vehículos involucrados.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida 25 con Universidad. Según testigos, un Tata Indigo plateado fue impactado lateralmente por un vehículo Hyundai color azul que presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

El conductor del segundo automóvil se dio a la fuga tras la colisión, informaron funcionarios en el sitio de los acontecimientos.

Como resultado del impacto, la camioneta volcó en medio de la avenida. Al lugar de los hechos acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y de la Policía Nacional Bolivariana para atender la situación y asegurar la zona. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes de los vehículos involucrados.

Fotos:Cortesía