Gaiteros Cup: El torneo que llega al Zulia para impulsar el baloncesto regional

Este jueves 23 de octubre se realizó en Fiorella Supermarket la primera rueda de prensa de cara a la Gaiteros Cup, el nuevo torneo de baloncesto que se llevará a cabo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte desde este viernes 24 de octubre.

El presidente de la organización Gaiteros Cup, Juan Barrios, y el Gerente de Mercadeo, Edgar Soler, ofrecieron declaraciones en vísperas de una competición inédita en el estado Zulia, donde se busca impulsar el baloncesto regional.

"Primero habrá un partido de creadores de contenido, después el inaugural entre Tritones del Lago y Titanes de Caujaro, y finalmente el estelar que enfrentará a Fiorella y al Pinar. Agradezco al presidente de Gaiteros del Zulia, Omar Barrios, a mi equipo y a todas las marcas que nos han apoyado en este proceso", expresó Barrios.

Foto: Wilberth Marval

Por su parte, Soler dijo: "Estamos muy entusiasmados por esta primera edición de la Gaiteros Cup, porque habrá espectáculo y show, pero también buen baloncesto. Les hago una invitación a toda el público marabino fanático del deporte para que nos acompañe".

Foto: Wilberth Marval

Gaiteros Cup es un torneo inspirado en la trayectoria del equipo profesional de baloncesto venezolano Gaiteros del Zulia, teniendo como propósito fomentar la participación de representaciones amateur de la región en una competencia organizada en las instalaciones del gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, con arbitraje calificado, transmisiones vía streaming, premiaciones colectivas e individuales y un espectáculo atractivo para el disfrute de los fanáticos de este deporte.

La fase eliminatoria está conformada por Fiorella, Tritones del Lago, Pinar, Titanes del Caujaro (Grupo 1) e Inversiones MC Pollos, Los Mangos, San Isidro Rockets y Veritas (Grupo 2). Asimismo, clasifican al Round Robin los dos primeros de cada grupo y del mismo los dos primeros disputarán la final.

Con la participación de jugadores profesionales

• Primera ronda: Máximo dos jugadores profesionales por roster.

• Segunda ronda: Máximo tres jugadores profesionales.

• Final: Máximo cuatro jugadores profesionales.

⸻

Jugador U19 obligatorio

• Cada equipo deberá incluir obligatoriamente un jugador categoría U19 (nacido en el año 2006 o posterior) dentro de su roster oficial.

⸻

Clasificación de jugadores amateur

• Todo jugador que haya disputado menos de 150 minutos en la última temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto será considerado jugador amateur.



• Cada equipo deberá entregar su forma 21 (lista oficial de jugadores) a más tardar el día 24 de octubre.

• Una vez entregada, no podrá ser modificada bajo ningún concepto.

