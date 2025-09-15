Gemini: captura momentos con tus celebridades favoritas

Una nueva tendencia viral ha tomado las redes sociales. Usuarios crean montajes en los que parecen abrazar a sus celebridades favoritas, desde cantantes hasta actores. La clave de estas imágenes hiperrealistas está en Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google que, además de generar textos, permite crear fotografías con calidad casi profesional. Lo que antes parecía un sueño tener una foto con tu ídolo, ahora es posible con solo unas líneas de texto, conocidas como prompts, y una selfie clara de tu rostro.

Para crear tu foto con Gemini, sigue estos pasos: primero, descarga la app de Google Gemini en tu dispositivo. Luego, toma una selfie bien iluminada y elige una imagen del famoso con quien deseas aparecer. Usa un prompt detallado como: "Realiza una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto o propiedad explícito. La foto debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, esparcida por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con esa persona abrazándome." Después, sube ambas imágenes y espera unos segundos para descargar tu montaje en alta calidad.

Gemini, IA que permite realizar cambios describiendo lo que quieres modificar. Destaca por su precisión en los rostros y la coherencia de personajes, lo que facilita crear varias fotos con la misma persona sin distorsiones. Esta tendencia no solo une a fans con sus ídolos, sino que también permite recrear recuerdos con seres queridos que ya no están, aprovechando la tecnología para sentir una conexión más cercana.

La tendencia de crear montajes fotográficos con Gemini ha revolucionado la forma en que los fans interactúan con sus ídolos. Ya sea para inmortalizar un momento soñado o para revivir recuerdos entrañables, estas herramientas de inteligencia artificial ofrecen una forma accesible y creativa de acercarse a las celebridades

Pasante/Leila González

Noticia al Día