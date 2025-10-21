Gustavo Petro se reúne con el encargado de negocios de EEUU

Tras la reunión entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios de EEUU en Colombia, John McNamara, los representantes de ambos países coincidieron en que se trata del primer intento de superar «el actual impasse en las relaciones bilaterales» y que se sostendrán nuevas reuniones, con el objetivo de llegar a una pronta solución, informan desde la Cancillería del país sudamericano.

«Los altos funcionarios ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas. Es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos», indican desde la entidad.

La Cancillería colombiana calificó el encuentro de «largo, franco y constructivo».

El mandatario colombiano llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, en medio de la creciente tensión diplomática con Washington. Tal anuncio ocurrió después de que Donald Trump acusara públicamente a Petro de «ser un líder del narcotráfico ilegal» y amenazara con cortar toda la cooperación financiera hacia el país andino.

El presidente colombiano rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como una muestra de ignorancia y desprecio hacia su país.

