El músico venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 29 años, fue encontrado sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, según confirmaron medios mexicanos y el portal informativo Infobae.

Lee también: Denuncia desaparición del músico venezolano Tayron Gamboa después del hallazgo de los cuerpos de B-king y DJ Regio Clown

Paredes había sido reportado como desaparecido desde el viernes 19 de septiembre, tras enviar un mensaje en el que advertía que lo habían enviado a una zona despoblada.

Su cuerpo fue hallado en la misma localidad donde días antes se localizaron los restos de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias Dj Regio Clownn, quienes habían desaparecido el 14 de septiembre en Ciudad de México y fueron identificados por sus familiares el lunes 22.

Las autoridades mexicanas investigan los tres casos como posibles víctimas de crimen organizado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía de Ciudad de México (FGJCDMX) coordinan las indagaciones, mientras se mantiene abierta la hipótesis de que los artistas fueron secuestrados y asesinados por presuntos integrantes del cartel La Familia Michoacana.

Noticia al Día / Infobae