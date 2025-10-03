El grupo islamista Hamás, emitió este viernes 3 de octubre un comunicado como respuesta al Plan de Paz de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald J. Trump, aceptando los términos humanitarios claves a la vez que exige entrar en una negociación inmediata de los detalles.

El Plan de Paz de Trump especifica cinco puntos esenciales:

Un alto el fuego inmediato.

Un intercambio de todos los rehenes retenidos por Hamás, por prisioneros palestinos retenidos por Israel.

Una retirada israelí escalonada de Gaza.

El desarme de Hamas.

La introducción de un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

Hamás aceptó la liberación de "todos los prisioneros de ocupación, tanto vivos como muertos", según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta. Asimismo, el grupo dijo estar dispuesto a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas)" basado en el consenso nacional.

También, elogiaron los esfuerzos de Trump, así como los de las naciones árabes e islámicas, para lograr el fin de la guerra y la entrada inmediata de ayuda.

Sin embargo, el grupo afirmó que "En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles". Esta exigencia choca con la postura de la Casa Blanca, que no ha confirmado si los términos son negociables.

El Obstáculo del Desarme

El punto más divisivo es el que exige el desarme de Hamás. La declaración del grupo omitió cualquier mención a aceptar esta estipulación, una demanda fundamental de Israel y Estados Unidos que la milicia ha rechazado consistentemente. Esta omisión representa el principal obstáculo para la implementación total del plan.

La respuesta de Hamás llega mientras corre el plazo del ultimátum dado por el presidente Trump, que vence este domingo. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la postura de Hamás a la propuesta, que cuenta con el respaldo de Israel, así como de potencias árabes y europeas.

Noticia Al Dia / Con información de BBC Lóndres