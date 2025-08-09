Sábado 09 de agosto de 2025
¡Histórico! Jen Pawol es la primera mujer en arbitrar un juego de temporada regular de Grandes Ligas

La fémina debuta en el juego de Bravos y Marlins, impartiendo justicia desde la primera base

Por Daniel García

¡Histórico! Jen Pawol es la primera mujer en arbitrar un juego de temporada regular de Grandes Ligas
Foto: Agencias
En una jornada histórica para el béisbol profesional, Jen Pawol se convirtió oficialmente en la primera mujer en arbitrar un juego de temporada regular en las Grandes Ligas, al formar parte del cuerpo arbitral en el encuentro entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta, disputado en el Truist Park.

Pawol, de 48 años y oriunda de Nueva Jersey, trabajó como umpire en la primera base durante el primer juego de la doble cartelera de este sábado, y se espera que esté detrás del plato en el cierre de la serie el domingo.

Desde su debut en ligas menores en 2016, Pawol ha recorrido un largo camino, alcanzando el nivel Triple-A en 2023 y siendo la primera mujer en arbitrar la final de esa categoría. En 2024 y 2025, participó en juegos de pretemporada de MLB, pero este fin de semana marca su debut oficial en temporada regular, rompiendo una barrera de más de 100 años en la historia de las Grandes Ligas.

