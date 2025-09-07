Inició el Estadal Juvenil de Boxeo en Maracaibo

El boxeo zuliano levantó su telón este sábado 6 de septiembre con la celebración del Estadal Juvenil de Boxeo, teniendo como escenario el imponente Parque Monumental Ana María Campos de Maracaibo.

Más de 30 jóvenes pugilistas de 17 y 18 años, representantes de 10 municipios zulianos, subieron al cuadrilátero en una intensa jornada de nueve combates.

El objetivo de la Asociación Zuliana de Boxeo es conformar el Team Tawala, que defenderá los colores del estado en el Campeonato Nacional Juvenil, a disputarse del 16 al 22 de septiembre en Cumaná, estado Sucre.

La acción continuará este domingo 7 de septiembre, desde las 5:00 de la tarde, con una cartelera de nueve combates que promete más emoción y talento sobre el ring.

Resultados de la primera jornada:

51 kg: Yurianny Vergara (Cabimas) (RSC) – Yuleika García (Maracaibo) 50 kg: Ignacio Hernández (Colón)- Jeiker Urdaneta (Lagunillas)(2-1) 55 kg: Moisés Miquilena (Cabimas) – Ausubel Vera (J.M. Semprún)(2-1) 55 kg: Richard Bido (Maracaibo)(3-0) – División Navarro (Lagunillas) 60 kg: Juan Pulgar (Rosario de P.) – Edgar Beltrán (Maracaibo) (RSC) 60 kg: José Gutiérrez (Cabimas)- Eduardo Lara (Lagunillas) (RSC) 65 kg: Job Salas (Colón) – Santiago Manrique (Maracaibo) (KO) 79 kg: Cristian Fuenmayor (San Francisco) – Fabián Rincón (Maracaibo) (KO) 80 kg: Jesús Chourio (Catatumbo) – Jon Soto (San Francisco) (2-1).

Prensa Deportes Gobernación del Zulia

