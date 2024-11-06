Intentó orinar detrás de un árbol y lo atacó un enjambre de avispas que lo mantiene en estado crítico

Un hombre que intentó orinar detrás de un árbol fue sorprendido por un enjambre de avispas y recibió más de un centenar de picaduras por todo el cuerpo dejando a la víctima en un estado crítico.

El hecho se registró el sábado pasado en Rosario, Santa Fe en Argentina, en la intersección de las calles Casiano Casas y Washington cuando un hombre fue atacado por las avispas al momento en que intentaba orinar en un árbol.

La víctima, Favio Hernán M., de 56 años ingresó a un centro asistencial en estado crítico luego de recibir al menos 150 picaduras, según reportó el medio local ‘Cadena.

Flavio al acercarse al árbol, y al disponerse a orinar provocó la salida de los insectos que de inmediato lo atacaron. Algunos testigos que estaban en las inmediaciones intentaron auxiliarlo, pero rápidamente fueron picados también.

Foto: Cortesía



Lucas, propietario de una gomería cercana, expresó: “Intenté acercarme, pero las picaduras de las avispas fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho”. Además, añadió: “Eran todas avispas, no se le veía la piel de la cantidad que tenía. Pensé que había muerto porque se dejó de mover”.

La víctima quedó inmóvil en el suelo, aún rodeada por las avispas, que continuaron atacando distintas partes de su cuerpo, generándole graves heridas.



Minutos después, un patrullero de la Policía de Acción Táctica llegó al lugar y dispersó el enjambre, permitiendo que los servicios de emergencia trasladaran al hombre al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí, Flavio fue ingresado en estado de extrema gravedad, presentando un cuadro de shock anafiláctico, paro cardiorrespiratorio y sin signos vitales.

Con información El Tiempo