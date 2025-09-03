INTT realizará operativo para trámites vehiculares en el Zulia desde este 3 al 6-Sep

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), realizará operativos en distintos estados del país desde este miércoles 3 de septiembre al 6.

Según informó el INTT, los funcionarios llevarán diversos trámites vehiculares de forma rápida y segura, sin intermediarios.

El 3 de septiembre, en el Terminal de Pasajeros Virgen del Carmen de Machiques, estado Zulia, el INTT realizará un operativo destinado a conductores generales y a los transportistas.

Asimismo, los miembros del Sindicato de Motorizados Simbon podrán tramitar su documentación vehicular en un operativo especial, que se realizará en la Oficina del INTT de Maracaibo.

Los días 3 y 4 de septiembre, se desplegará una jornada en la sede principal del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), Distrito Capital, la cual estará disponible para los trabajadores del ente y sus familiares.

De igual modo, el 4 y 5 de septiembre, la sede de la empresa Fanainox, C.A., ubicada en el sector La Vega de la carretera nacional de Cagua, municipio Sucre, estado Aragua, albergará un operativo de trámites vehiculares.

Por otra parte, en el casco central de Maracaibo, frente a la Plaza Bolívar, se desarrollará un operativo especial en la sede de la Gobernación del estado Zulia.

Para finalizar la semana, el 6 de septiembre, el INTT realizará una jornada en el Pits Auto Parts, ubicado en la avenida Intercomunal de Barquisimeto – Acarigua, estado Lara, donde los usuarios podrán colocar al día su documentación vehicular.

Lee también: INTT realizará en junio y julio jornadas especiales en Maracaibo: Conozca las fechas

Noticia al Día/Información de Diario 2001