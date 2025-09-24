Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional

Con apenas 13 años, la barinesa es promesa del patinaje de velocidad, triunfando en territorio europeo

Por Daniel García

Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional
La destacada patinadora venezolana Jessire Rivas continúa marcando historia en el patinaje de velocidad. La juvenil atleta es reconocida como la patinadora venezolana con mayor número de trofeos internacionales, donde recientemente brilló en Italia al conquistar la prestigiosa competencia Ferrara Inline, celebrada en la emblemática Piazza Ariostea, como parte del tradicional evento “1º Maggio – Festa del Lavoro”

Con este nuevo triunfo, la atleta oriunda de Barinas acumula cinco trofeos internacionales y se consolida como la criolla más laureada en suelo europeo. Su dominio en las pistas no solo refleja disciplina y talento, sino también una determinación que la ha llevado a romper barreras históricas para el deporte nacional.

En 2024, Rivas conquistó el Trofeo Internacional Villa de Gijón y la prestigiosa Copa Tres Pistas, logros que repitió en 2025 dentro de la categoría cadetes. Este mismo año, añadió el Trofeo Internacional Terras do Infante, disputado en Lagos, Portugal, completando una temporada perfecta e invicta en territorio europeo.

Representando a Venezuela con los colores del ICPT Team Sky de Barinas, Jessire Rivas suma medallas e inspira a una nueva generación de atletas. Con apenas 13 años, su nombre ya figura entre las grandes promesas del patinaje continental,

Noticia al Día / Noticias De Barinas

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Maracaibo recibirá al grupo Texere con el concierto “Sangueo para el regreso”

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo

Papa León XIV invita a los fieles rezar el rosario todo el mes de octubre por la paz

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 24 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 24 de septiembre de 2025

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

