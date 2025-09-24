Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional

La destacada patinadora venezolana Jessire Rivas continúa marcando historia en el patinaje de velocidad. La juvenil atleta es reconocida como la patinadora venezolana con mayor número de trofeos internacionales, donde recientemente brilló en Italia al conquistar la prestigiosa competencia Ferrara Inline, celebrada en la emblemática Piazza Ariostea, como parte del tradicional evento “1º Maggio – Festa del Lavoro”

Con este nuevo triunfo, la atleta oriunda de Barinas acumula cinco trofeos internacionales y se consolida como la criolla más laureada en suelo europeo. Su dominio en las pistas no solo refleja disciplina y talento, sino también una determinación que la ha llevado a romper barreras históricas para el deporte nacional.

En 2024, Rivas conquistó el Trofeo Internacional Villa de Gijón y la prestigiosa Copa Tres Pistas, logros que repitió en 2025 dentro de la categoría cadetes. Este mismo año, añadió el Trofeo Internacional Terras do Infante, disputado en Lagos, Portugal, completando una temporada perfecta e invicta en territorio europeo.

Representando a Venezuela con los colores del ICPT Team Sky de Barinas, Jessire Rivas suma medallas e inspira a una nueva generación de atletas. Con apenas 13 años, su nombre ya figura entre las grandes promesas del patinaje continental,

Noticia al Día / Noticias De Barinas