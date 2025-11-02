Karla Moronta le dedicó el triunfo a su abuela

Tras ser coronada como la Reina de la Feria Internacional de la Chinita 2025, la cabimense Karla Moronta expresó su profunda emoción y gratitud. La nueva soberana dedicó su triunfo a la Virgen de Chiquinquirá y, de manera especial, a su abuela.

Durante el evento en el Teatro Niños Cantores, la abuela de Karla Moronta, captó la atención al mostrar su apoyo desde tempranas horas, visiblemente emocionada, con una fotografía de su nieta y maracas en mano.

Este acto de amor conmovió al animador Leonardo Villalobos, quien se acercó a la señora para abrazarla y darle un beso. "Así somos los zulianos, así son las mujeres de Cabimas", comentó Villalobos.

Karla, al estar en el escenario hizo subir a su abuela, protagonizó un tierno momento que quedó plasmado en imágenes, enviando un claro mensaje sobre la importancia del apoyo familiar para que los jóvenes alcancen sus metas y desarrollen seguridad.

Familiares de la Reina, Karla Moronta.

La Reina de la Chinita 2025 también extendió su agradecimiento a la patrona del Zulia a través de un emotivo mensaje:

"¡Dios y Virgen Santísima, GRACIAS! Este logro es una prueba más de su amor y su guía. Hoy, su reina está más feliz y agradecida que nunca. Cada esfuerzo valió la pena, porque con su bendición, ¡todo es posible! Sigo de rodillas ante su gracia. ¡Qué felicidad tan inmensa!", escribió la nueva soberana de la Feria.

Karla había ganado días antes, en la presentación a la prensa, la banda como miss fotogénica.

Noticia al Día/RRSS @lic.karlamoronta