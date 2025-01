La canción que Diomedes Díaz le compuso a Caracas

El más grande y controversial compositor y cantante de vallenatos, Diomedes Díaz, El Cacique de La Junta y El Papá de los helados amó, entrañablemente a Caracas y a Venezuela porque aquí se le colmaba de aplausos y recibía buenas entradas por sus conciertos.

Ese aprecio por nuestro país despertó la inspiración de El Cacique quien compuso esta canción:

SEÑORA CARACAS

DIOMEDES DÍAZ

Señora Caracas, cómo está la abrazo de todo corazón, desde mi Colombia con amor le vengo a cantar esta canción, hoy vengo a brindarle mi amistad porque quiero que me haga un favor (Bis)

Resulta que hace dos años que no veo a mi morena una linda muchachita flor de mi tierra costeña y un amigo de mi infancia que bien conoce mis penas me dijo: fueron sus padres, la llevaron a otras tierras. que la habian visto en Caracas, capital de Venezuela Obis)

Oiga señora Caracas, si usted la viera, por favor diganele a esa muchacha que estoy sufriendo por su amor digale que vuelva, que no me olvide, que mi amor por ella vence lo imposible (bis)..

Señora Caracas, usted, que es cuna de nuestro Libertador. él también sufrió por el amor de Manuelita, su gran querer si ella fue libertadora de el hay yo quiero mi liberación (bis)

Quiero ver libre mi alma que hoy sufre llena de penas sufriendo quiza hasta cuando mi apasionaba condena yo le ofreci una promesa, si ella fue libertadora de él hay yo quiero mi liberación (bis)

Quiero ver libre mi alma que hoy sufre llena de penas sufriendo quizá hasta cuando mi apasionaba condena yo le ofreci una promesa a dos virgencitas buenas oh! Virgen de Coromoto, te imploro por mi morena y con la virgen del Carmen aqui en mi Colombia bella (bis)

Porque si ella no regresa jamás me vuelvo a enamorar porque como esa morena seguro no hay otra igual. digale que vuelva, que no me olvide que mi amor por ella vence lo imposible (bis)

Señora Caracas, hägame el favor que si está en Valencia por favor me (lame, si esta en Maracaibo que yo voy por ella, que si esta on Martinez por favor que vuelva……

Con La revista Memorias de Venezuela