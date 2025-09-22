Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

La gaita, un canto que hace eterno al Zulia

Recientemente se celebró el primer Festival Nacional de Gaitas en homenaje a Astolfo Romero.

Por Pasante1

La gaita, un canto que hace eterno al Zulia
La gaita zuliana, más que un género musical, es la voz del Zulia. Esta tradición se mantiene vibrante gracias a un esfuerzo conjunto de varias fundaciones.

Estas organizaciones con la dedicación de sus miembros trabajan sin descanso para que el ritmo y la poesía de la gaita resuenen en el corazón de las nuevas generaciones, su misión es sembrar la tradición en los jóvenes para que el legado continúe.

El Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Ingra), que pertenece a la alcaldía de Maracaibo tiene 73 escuelas en toda la ciudad, por su parte la Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre del Zulia (Fundagraez), adscrita a la gobernación cuenta con 350 escuelas a nivel municipal, ambas instituciones se dedican a la misma labor de crear escuelas y formar instructores en diferentes zonas para que niños y jóvenes aprendan a tocar un instrumento o cantar gaita.

A nivel nacional, la Fundación Nacional de la Gaita "Gaiteros de Corazón", que depende del gobierno, trabaja directamente con Ingra y Fundagraez. Esta fundación apoya con la dotación de instrumentos a las escuelas y organiza festivales. Además, se encarga de que los gaiteros consolidados enseñen y transmitan su conocimiento a las nuevas generaciones.

Festivales que promueven la cultura en los zulianos

Recientemente se celebró el primer Festival Nacional de Gaitas en homenaje a Astolfo Romero. El evento fue organizado por la fundación Gaiteros de Corazón y contó con la participación de más de dos mil niños y jóvenes. La agrupación Melodía Empedraera conformada por niños de las escuelas de Ingra y Fundagraez, se llevó el triunfo, demostrando el éxito del trabajo de estas fundaciones.

Las nuevas gestiones en estas organizaciones están en manos de reconocidos gaiteros. Ricardo "Pelón" Aguirre, sobrino del "Monumental" Ricardo Aguirre, es el presidente de Ingra. Por su parte, José Leonardo Linares encabeza Fundagraez, mientras que Endri Méndez, junto a Argenis Sánchez y Jaime Indriago, dirige la fundación Gaiteros y Gaiteras de Corazón. Juntos, garantizan que la gaita sea un patrimonio cultural que resuene con fuerza.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Temas:

