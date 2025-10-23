Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

La nueva generación de talento zuliano se levanta con Melodía Empedraera

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales, y gracias a la ayuda de sus instructores, la agrupación Melodía Empedraera busca ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año.

Por Pasante1

La nueva generación de talento zuliano se levanta con Melodía Empedraera
Foto: Wilbert Marval.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una nueva generación se levanta y con ella la esperanza de mantener viva la tradición zuliana con agrupaciones jóvenes que se apasionan por la gaita. El futuro de esta hermosa tradición luce prometedor, llevando a nuevos horizontes con ideas novedosas y voces frescas lo tradicional al terreno de lo espectacular.

La agrupación gaitera Melodía Empedraera es una de esas agrupaciones jóvenes que busca establecerse en el panorama musical por medio de esfuerzo y dedicación con jóvenes comprometidos con la pasión gaitera.

Lee también: Estudiantes de bachillerato también se sumaron a la campaña de concientización contra el cáncer de mama

Foto: Wilbert Marval.

Con tres meses desde su fundación, Melodía Empedraera cuenta con 22 integrantes de diversas edades, pero que comparten su amor por el arte. Formados en el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre, la agrupación aspira a estar entre los tres primeros puestos del concurso Maracaibo Elige la Gaita del Año.

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales y gracias a la ayuda de sus instructores, lograron ganar el festival realizado por la Fundación Nacional Gaiteros de Corazón, en homenaje a Astolfo Romero. Contando con muy poco tiempo para prepararse, la agrupación se dedicó y esforzó hasta que lo logró, siendo una gran sorpresa para los jóvenes descubrir que habían ganado el primer lugar.

Foto: NAD.

Proyección

Pero la joven agrupación no se detiene y es que sueña con ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año, concurso en el que se presentarían con el tema "Soy Empedraera”, de la pluma del autor Argenis Sánchez y la voz de la joven Dayvimar Hernández, de 10 años de edad.

"Soy Empedraera" un tema centrado en los parroquianos y en talentos como Astolfo Romero y Luis Oquendo Delgado, sin dejar de lado a Santa Lucía, la patrona de la parroquia de la agrupación, se convierte en un tema que desborda devoción y pasión por lo que es nuestro.

Foto: Wilbert Marval.

La directora Camila Atención compartiría que los logros obtenidos serían “un desafío a la creencia de que es complicado pegar una gaita en el gremio”, destacando que nada es imposible, "sí se puede cuando reina la disciplina, el respeto y, por supuesto, el talento".

Camila Atención expresaría que lograr estar entre las tres gaitas del año sería de mucho valor para la agrupación, lo que ayudaría a darles más visibilidad y alcanzar su meta de recorrer el país llevando la gaita buena. La joven agrupación llenaría la sala de redacción de Noticia al Día de alegría al compartir su talento a todos los presentes.

Foto: NAD.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Caldera anuncia restauración del Convento de San Francisco de Asis y la Catedral de Maracaibo durante inauguración de la Filven Zulia 2025

Gobernador Caldera anuncia restauración del Convento de San Francisco de Asis y la Catedral de Maracaibo durante inauguración de la Filven Zulia 2025

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

El público de Madrid ovacionó el estreno de la película venezolana

El público de Madrid ovacionó el estreno de la película venezolana "Creer o morir" donde el zuliano ‘Omalbito’ está triunfando

Noticias Relacionadas

Al Dia

Estudios revelan el lado oscuro del té de burbujas

En la grabación, un usuario contesta la llamada de un vendedor de servicios, cubre su celular con un sartén y comienza a golpearlo con una cuchara, generando sonidos estridentes que incomodan al interlocutor y lo obligan a colgar
Al Dia

Estudios revelan el lado oscuro del té de burbujas

En la grabación, un usuario contesta la llamada de un vendedor de servicios, cubre su celular con un sartén y comienza a golpearlo con una cuchara, generando sonidos estridentes que incomodan al interlocutor y lo obligan a colgar
Al Dia

Marabinos “jalan el día” para ver a la Chinita este sábado: la Bajada ya se siente en el corazón de la ciudad

El retablo de la Virgen descenderá desde su nicho hasta el altar mayor, en medio de cantos, gaitas y oraciones que cada año conmueven a propios y visitantes
Al Dia

Rescatan a "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faría

La denuncia del maltrato fue reseñada por nuestro medio de comunicación, donde se evidenciaban las graves condiciones en las que mantenían a la perrita llamada Gorda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025