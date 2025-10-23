Una nueva generación se levanta y con ella la esperanza de mantener viva la tradición zuliana con agrupaciones jóvenes que se apasionan por la gaita. El futuro de esta hermosa tradición luce prometedor, llevando a nuevos horizontes con ideas novedosas y voces frescas lo tradicional al terreno de lo espectacular.

La agrupación gaitera Melodía Empedraera es una de esas agrupaciones jóvenes que busca establecerse en el panorama musical por medio de esfuerzo y dedicación con jóvenes comprometidos con la pasión gaitera.

Foto: Wilbert Marval.

Con tres meses desde su fundación, Melodía Empedraera cuenta con 22 integrantes de diversas edades, pero que comparten su amor por el arte. Formados en el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre, la agrupación aspira a estar entre los tres primeros puestos del concurso Maracaibo Elige la Gaita del Año.

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales y gracias a la ayuda de sus instructores, lograron ganar el festival realizado por la Fundación Nacional Gaiteros de Corazón, en homenaje a Astolfo Romero. Contando con muy poco tiempo para prepararse, la agrupación se dedicó y esforzó hasta que lo logró, siendo una gran sorpresa para los jóvenes descubrir que habían ganado el primer lugar.

Foto: NAD.

Proyección

Pero la joven agrupación no se detiene y es que sueña con ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año, concurso en el que se presentarían con el tema "Soy Empedraera”, de la pluma del autor Argenis Sánchez y la voz de la joven Dayvimar Hernández, de 10 años de edad.

"Soy Empedraera" un tema centrado en los parroquianos y en talentos como Astolfo Romero y Luis Oquendo Delgado, sin dejar de lado a Santa Lucía, la patrona de la parroquia de la agrupación, se convierte en un tema que desborda devoción y pasión por lo que es nuestro.

Foto: Wilbert Marval.

La directora Camila Atención compartiría que los logros obtenidos serían “un desafío a la creencia de que es complicado pegar una gaita en el gremio”, destacando que nada es imposible, "sí se puede cuando reina la disciplina, el respeto y, por supuesto, el talento".

Camila Atención expresaría que lograr estar entre las tres gaitas del año sería de mucho valor para la agrupación, lo que ayudaría a darles más visibilidad y alcanzar su meta de recorrer el país llevando la gaita buena. La joven agrupación llenaría la sala de redacción de Noticia al Día de alegría al compartir su talento a todos los presentes.

Foto: NAD.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz