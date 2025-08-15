Las actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, famosas por sus icónicos personajes de Patricia "La Peliteñida" y Marcela en ‘Yo soy Betty, la fea’, llegarán a Venezuela con su obra de teatro "Muertas de la risa".

Será una única función el próximo 28 de noviembre en el Centro Cultural Chacao, donde estas dos mujeres, que se encuentran en una morgue reconociendo a su pareja, nos harán reflexionar sobre el amor, el desamor y el amor propio.

Después de triunfar en varios países, la comedia finalmente llega a Venezuela. ¡Así que si eres fan de la telenovela, no te puedes perder este evento!

Noticia al Día/RRSS