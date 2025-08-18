La Vinotinto de las alturas presenta convocatoria de 12 jugadores para la AmeriCup 2025

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) presentó este domingo la convocatoria de los 12 guerreros que defenderán los colores patrios en la FIBA AmeriCup 2025, a disputarse del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

Con una mezcla de experiencia internacional y juventud emergente, el combinado nacional buscará dejar en alto el nombre de Venezuela en el continente. La selección estará liderada por referentes como David Cubillán y Windi Graterol, acompañados por talentos en ascenso como Carlos Fulda, Fernando Fuenmayor y Franger Pirela, quienes han demostrado su capacidad en ligas nacionales e internacionales.

Convocados:

Bases: David Cubillán, Edwin Mijares, Franger Pirela

Escoltas: Carlos Fulda, Yeferson Guerra, Yohanner Sifontes

Aleros: Anyelo Cisneros, Fernando Fuenmayor

Ala-pívots: José Ascanio, Elian Centeno

Pívots: Windi Graterol, Enrique Medina

Venezuela se ubica en el Grupo B de la competición y enfrentará a Canadá, Puerto Rico y Panamá

Lee también: Juegos Panamericanos Junior: Venezuela se lleva oro en tenis de mesa mixto