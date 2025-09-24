LaLiga define fecha y hora del primer clásico español de la temporada 2025-2026

LaLiga anunció este miércoles que el primer clásico de la temporada entre Real Madrid y FC Barcelona, correspondiente a la décima jornada del campeonato, se disputará el domingo 26 de octubre a las (10:15 a. m. en Venezuela) en el estadio Santiago Bernabéu.

Este enfrentamiento marcará el primer duelo de la liga entre ambos gigantes del fútbol español en la campaña 2025-2026, una temporada que ha comenzado con altas expectativas para ambos clubes.

El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, buscará reafirmar su dominio en casa, mientras que el Barcelona, liderado por el alemán Hansi Flick, intentará dar un golpe de autoridad en territorio rival.

El clásico siempre representa mucho más que tres puntos: es una cita que paraliza al fútbol internacional, con millones de espectadores atentos del minuto a minuto. Además, este partido podría tener implicaciones importantes en la lucha por el liderato, ya que ambos equipos suelen estar en la parte alta de la tabla.

La vuelta del clásico está programada para la jornada 35, cuando el Real Madrid visite al Barcelona el fin de semana entre 9 y 10 de mayo de 2026.

