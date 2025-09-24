MLB confirma implementación total del sistema automatizado de retos (ABS) para la temporada 2026

La Major League Baseball (MLB) anunció oficialmente este martes que el sistema automatizado de retos para bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés) será implementado a tiempo completo en todos los partidos de la temporada 2026, incluyendo la postemporada. La decisión representa uno de los cambios tecnológicos más significativos en la historia moderna del béisbol profesional.

El Comité Conjunto de Competencia de MLB aprobó el uso del sistema tras años de pruebas en ligas menores, partidos de exhibición y el Spring Training de 2025. El sistema ABS, impulsado por tecnología Hawk-Eye y una red privada 5G de T-Mobile, permite a los jugadores solicitar revisiones electrónicas de decisiones arbitrales sobre bolas y strikes, sin eliminar la figura del umpire humano.

Detalles del sistema ABS:

-Cada equipo dispondrá de dos retos por partido para impugnar decisiones de bolas y strikes.

-Solo el lanzador, receptor o bateador involucrado en la jugada podrá solicitar el reto, tocando su casco o gorra.

-En caso de extrainnings, los equipos recibirán retos adicionales si han agotado los anteriores.

-Las revisiones se mostrarán en tiempo real mediante gráficos animados en los tableros del estadio y en las transmisiones televisivas.

-La duración promedio de cada revisión es de 13.8 segundos, lo que garantiza que el ritmo del juego no se vea afectado significativamente.

El comisionado de MLB, Rob Manfred, destacó que la decisión se tomó tras escuchar a los aficionados y jugadores, quienes mostraron una clara preferencia por el formato de retos frente a un sistema completamente automatizado. “Buscamos mejorar el juego sin perder el elemento humano que lo caracteriza”, afirmó Manfred.

El sistema ABS define la zona de strike de forma personalizada para cada jugador, basada en su estatura medida sin calzado. Esta precisión tecnológica busca reducir errores arbitrales y aumentar la justicia en las decisiones, sin alterar la esencia del beisbol.

Con esta implementación, MLB se posiciona a la vanguardia de la innovación deportiva, equilibrando tecnología avanzada con la tradición del juego,

An on-field look at exactly how the Automated Ball-Strike Challenge System (ABS) will work during the 2026 Major League season pic.twitter.com/nkhP61zjoD — MLB (@MLB) September 23, 2025

