¡Lleno total! La Vinotinto contará con el respaldo masivo en el Monumental de Maturín

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó este lunes que la boletería para el esperado duelo entre la Vinotinto y Colombia se agotó en su totalidad. El partido, que se disputará este martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín, será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y podría definir el pase de Venezuela al repechaje.

Con capacidad para más de 51 mil espectadores, el recinto deportivo presentará un lleno absoluto, reflejo de la fe inquebrantable de la afición vinotinto, que sueña con ver a su selección en una Copa del Mundo por primera vez en la historia.

Venezuela llega con opciones de clasificar al repechaje, tras una dura derrota ante Argentina (0-3) en la penúltima jornada.

Por su parte, Colombia, ya clasificada al Mundial, será visitante en un ambiente cargado de emoción y presión.

El técnico Fernando "Bocha" Batista pidió el respaldo total del público y aseguró: “El martes es el partido que tenemos que ganar para lograr el repechaje”.

“Gracias, entradas agotadas”, indicó la FVF, en un mensaje que confirma el respaldo masivo de la afición y anticipa una atmósfera cargada de emoción en el Monumental de Maturín.

