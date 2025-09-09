¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Venezuela vivirá este martes una jornada histórica cuando la selección nacional se mida a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro, pautado para las 7:30 pm. (hora Venezuela), representa la última oportunidad de la Vinotinto para asegurar el cupo al repechaje intercontinental. Con 18 puntos en la tabla, la selección nacional depende de sí misma: una victoria bastará para sellar el boleto sin importar el resultado entre Bolivia y Brasil.

El Monumental de Maturín, con entradas agotadas y una afición volcada en apoyo, podría consagrarse como sede invicta en esta campaña clasificatoria.

La transmisión del juego entre ambas oncenas será a partir de las 7.30 pm bajo la señal de Televen , mientras que por servicio streaming en Caracol y DSport.

Fotos: FVF

