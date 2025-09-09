Los escenarios en la lucha por el repechaje entre la Vinotinto y Bolivia

Este martes se vive una fecha crucial e histórica para la Vinotinto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Venezuela y Bolivia se juegan el pase al repechaje. La selección nacional actualmente conserva el puesto de repechaje solo un punto por delante de Bolivia, selección que recibe a Brasil en simultáneo al juego de la selección nacional ante Colombia.
Actualmente, hay nueve escenarios, seis favorecen directamente a Venezuela, dos a Bolivia y uno queda sujeto a la diferencia de goles, un elemento que se inclina en favor de la Vinotinto.
Escenarios por el repechaje:
- Venezuela gana, Bolivia pierde → Repechaje para Venezuela
- Venezuela gana, Bolivia empata → Repechaje para Venezuela
- Ambos ganan → Repechaje para Venezuela
- Venezuela empata, Bolivia pierde → Repechaje para Venezuela
- Ambos empatan → Repechaje para Venezuela
- Venezuela empata, Bolivia gana →Repechaje para Bolivia
- Venezuela pierde, Bolivia gana → Repechaje para Bolivia
- Ambos pierden → Repechaje para Venezuela
- Se define por diferencia de goles (Venezuela cuenta con mejor diferencial de gol con -7, Bolivia -12)
La Vinotinto llega a esta jornada con el respaldo de una afición y una plaza en la que ha logrado mantenerse invicta a lo largo de ocho jornadas, cosechando cuatro victorias y cuatro empates.
