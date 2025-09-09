Los escenarios en la lucha por el repechaje entre la Vinotinto y Bolivia

Este martes se vive una fecha crucial e histórica para la Vinotinto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Venezuela y Bolivia se juegan el pase al repechaje. La selección nacional actualmente conserva el puesto de repechaje solo un punto por delante de Bolivia, selección que recibe a Brasil en simultáneo al juego de la selección nacional ante Colombia.

Actualmente, hay nueve escenarios, seis favorecen directamente a Venezuela, dos a Bolivia y uno queda sujeto a la diferencia de goles, un elemento que se inclina en favor de la Vinotinto.

Escenarios por el repechaje:

Venezuela gana, Bolivia pierde → Repechaje para Venezuela Venezuela gana, Bolivia empata → Repechaje para Venezuela Ambos ganan → Repechaje para Venezuela Venezuela empata, Bolivia pierde → Repechaje para Venezuela Ambos empatan → Repechaje para Venezuela Venezuela empata, Bolivia gana →Repechaje para Bolivia Venezuela pierde, Bolivia gana → Repechaje para Bolivia Ambos pierden → Repechaje para Venezuela Se define por diferencia de goles (Venezuela cuenta con mejor diferencial de gol con -7, Bolivia -12)



La Vinotinto llega a esta jornada con el respaldo de una afición y una plaza en la que ha logrado mantenerse invicta a lo largo de ocho jornadas, cosechando cuatro victorias y cuatro empates.

