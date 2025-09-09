Martes 09 de septiembre de 2025
Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

El lanzador derecho tendrá su primera experiencia en la pelota criolla

Por Daniel García

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada
Foto: Agencias
Este martes las Águilas del Zulia confirmaron la incorporación del lanzador falconiano Andry Lara para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), en lo que será su esperado debut en la pelota criolla.

El serpentinero de 22 años, perteneciente a la organización de los Nacionales de Washington, llega con experiencia reciente en Grandes Ligas y Triple A, tras concretar su estreno en las mayores durante el mes de julio. En su paso por la MLB, Lara vio acción como relevista en nueve compromisos, acumulando más de 14 innings, con diez ponches y una efectividad cercana a 9.00.

En Triple A, el derecho se consolidó como abridor, liderando a los lanzadores de su equipo en victorias (11) y WHIP (1.16), además de figurar entre los mejores en efectividad (3.34), innings lanzados (134.2). Su consistencia quedó reflejada en más de una decena de salidas de calidad, permitiendo pocas carreras.

Con estas credenciales, Lara se suma al equipo zuliano con la misión de aportar profundidad y liderazgo desde la lomita. “Significa mucho para mí y mi familia poder jugar en mi país. Es algo que he soñado desde niño”, expresó el lanzador en entrevista para el equipo rapaz.

