La delegación venezolana brilló en el Campeonato Panamericano Sub-20 de Atletismo, celebrado en el estadio El Salitre de Bogotá, Colombia, al conquistar la medalla de plata en la exigente prueba de relevo 4×400 metros masculino.

El cuarteto nacional, encabezado por los zulianos Santiago Quintero y Axel Gómez junto a sus compañeros de selección, destacaron para alcanzar el podio continental, cronometrando 3:13.82, para así reafirmar el talento emergente del atletismo criollo.

El podio de la competencia lo lideró la delegación colombiana con un tiempo de 3:11.87, mientras que el bronce fue para la delegación puertorriqueña con 3:14.31.

