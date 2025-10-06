Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

Los zulianos Santiago Quintero y Axel Gómez lograron plata para Venezuela en el relevo 4×400 del Panamericano Sub-20

La destacada actuación de los atletas regionales les permite sellar su clasificación en el mundial de la categoría en Oregón, Estados Unidos

Por Daniel García

Los zulianos Santiago Quintero y Axel Gómez lograron plata para Venezuela en el relevo 4×400 del Panamericano Sub-20
Foto: Cortesía
La delegación venezolana brilló en el Campeonato Panamericano Sub-20 de Atletismo, celebrado en el estadio El Salitre de Bogotá, Colombia, al conquistar la medalla de plata en la exigente prueba de relevo 4×400 metros masculino.

El cuarteto nacional, encabezado por los zulianos Santiago Quintero y Axel Gómez junto a sus compañeros de selección, destacaron para alcanzar el podio continental, cronometrando 3:13.82, para así reafirmar el talento emergente del atletismo criollo.

El podio de la competencia lo lideró la delegación colombiana con un tiempo de 3:11.87, mientras que el bronce fue para la delegación puertorriqueña con 3:14.31.

