María Teresa Párima es una "verdadera influencer": Enfermera desde hace 73 años y nunca dice que no al momento de atender a un paciente

Decidida y enfocada, ha sido María Teresa Párima durante sus 94 años de vida, una edad cronológica que no define la actitud de esta enfermera, porque como ella misma cuenta, mientras esté capacitada y tenga su mente conservada como cuando tenía 20 años, seguirá al mando del departamento de enfermería del Hospital Carlos J. Bello, de la Cruz Roja Venezolana, en Caracas.

Su historia se dio a conocer gracias a un tuit que se hizo viral, donde la mencionaron como ejemplo de vida, una “verdadera influencer”, con 73 años activa en su profesión y la trabajadora más antigua de la institución de salud.

“Estoy sumamente agradecida, emocionada y orgullosa por todas las muestras de afecto que han tenido hacia mí en esa red social. Estoy bailando y celebrando con arpa, cuatro y maracas”, manifestó con alegría.

Incluso, cuando se solicitó la entrevista para La Web de la Salud, la asistente de María Teresa Párima respondió que agendaría la cita cuando la enfermera saliera del quirófano, porque ella no solo atiende temas administrativos como directora del servicio, sino que trabaja de la mano con los médicos en las cirugías programadas, como especialista en el área de anestesia.

“Ayudo a todo el personal que tengo bajo mi supervisión, porque yo lo quiero así, quiero mantener el contacto directo con las personas. Trabajo con los médicos anestesiólogos en sus cirugías porque ellos se sienten más seguros conmigo, dentro del quirófano. Nunca digo que no”, dijo María Teresa durante la entrevista.

María Teresa Párima resalta que a pesar de la migración masiva de los profesionales y de la crisis venezolana, los egresados de las universidades salen muy bien preparados.

“Siguen destacándose en otros países como excelentes profesionales, demostrando la calidad de la educación en Venezuela”, reiteró Párima, quien ha sido maestra de generaciones y madrina de varias promociones en el Colegio Universitario de la Cruz Roja, donde se gradúan entre 120 a 150 profesionales en enfermería al año.

Consejo para las nuevas generaciones

Como consejo a los recién egresados de Enfermería les recomendó que se mantengan actualizados en la tecnología médica para prestar un mejor servicio a los pacientes, además de mantenerse unidos, bajo el mismo ideal de ofrecer una óptima atención a los enfermos.

“Recordemos que no debemos tirar la toalla, a pesar de las dificultades tenemos que seguir adelante y nunca decir que no al momento de atender a un paciente o de aprender nuevas técnicas”, reiteró Párima, una máxima que ella ha puesto en práctica a lo largo de sus 73 años de vida profesional.

Para llegar a su edad, con su mente y cuerpo activos, la enfermera aconsejó llevar una vida sana y alimentación balanceada.

“Hay que levantarse temprano, hacer ejercicio, yo camino mucho y en los hospitales donde he trabajado no he utilizado los ascensores, siempre las escaleras. Tampoco tomo bebidas alcohólicas porque eso envejece”, aseguró Párima, con total convicción.

