Jueves 28 de agosto de 2025
Messi ante Venezuela: "Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias"

El argentino vivirá su último encuentro como local, acompañado de sus familiares

Por Daniel García

Messi ante Venezuela:
El argentino estará acompañado de su familia para despedirse de las Eliminatorias en territorio local
El astro argentino, Lionel Messi, confirmó que el próximo encuentro ante Venezuela, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, marcará su última presentación oficial en esta instancia en territorio argentino.

«Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos», aseveró Messi tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando City en la Leagues Cup. “Me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera”.

Con 38 años y una carrera marcada por títulos inolvidables, incluido el Mundial de Qatar 2022, Messi encara este duelo con la emoción de quien sabe que cada paso con la selección es parte de su legado. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que las entradas para el partido ante la Vinotinto ya están disponibles, con precios en su boletería que reflejan la magnitud del evento: desde 100 hasta 500 dólares.

La Conmebol también se sumó al homenaje con el lema “Se viene el último baile”, en referencia al cierre de ciclo de Messi en Eliminatorias. El Monumental se prepara para una noche cargada de simbolismo, donde el ídolo será ovacionado por su gente en lo que podría ser su última función oficial en suelo argentino antes del Mundial.

Argentina, ya con la clasificación asegurada, cerrará su participación en Eliminatorias visitando a Ecuador en Guayaquil el 9 de septiembre. Posteriormente, se prevé una gira de amistosos internacionales en Estados Unidos, Angola e India, además de la Finalisima ante España en marzo de 2026.

El encuentro de Argentina ante la Vinotinto está pautado para el próximo jueves, 4 de septiembre.

