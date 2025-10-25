Messi recibió su primera Bota de Oro en la MLS

El delantero Lionel Messi fue homenajeado como el máximo goleador de la temporada regular 2025 de la Major League Soccer (MLS), recibiendo el galardón de la Bota de Oro en la máxima competencia del fútbol estadounidense. El comisionado de la liga, Don Garber, entregó el premio al astro argentino en medio de una ovación en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Messi, de 38 años, cerró el curso con un impresionante registro de 29 goles en 28 partidos, convirtiéndose por primera vez en el máximo artillero de la MLS desde su llegada a mediados de 2023. El capitán albiceleste suma este logro a sus ocho Botas de Oro obtenidas en la liga española con el FC Barcelona.

El reconocimiento coincidió con el anuncio oficial de su renovación con Inter Miami, en un contrato que podría extenderse hasta el final de la temporada 2028. “Esta es la continuación de algo muy especial para nuestra liga, para el fútbol en Estados Unidos y para el fútbol en general”, expresó Garber. “El mejor jugador de todos los tiempos está jugando aquí, y nuestra liga tuvo que ganárselo”.

Messi también figura como finalista , y principal favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), una distinción que ningún futbolista ha logrado conquistar en años consecutivos dentro de la MLS.

El argentino inició su camino en los playoffs liderando a Inter Miami frente al Nashville SC en la primera ronda, que se disputa al mejor de tres encuentros.

