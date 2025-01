La influencer Miriam Cruz, más conocida en redes sociales como Daysha Official, se ha convertido en un nombre resonante en el ámbito del entretenimiento luego de un incidente que ha capturado la atención de los fans de Romeo Santos.

Durante el último fin de semana de 2024, en uno de los conciertos de la agrupación Aventura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, Daysha, una modelo y actriz de 27 años, vivió un momento que pasó a la historia tanto personal como públicamente.

En el evento, Miriam llevaba un cartel donde expresaba su deseo: "Mi sueño es cantar ‘La Guerra’ contigo". No pasó desapercibida para Romeo Santos, quien la invitó al escenario, un gesto habitual en sus espectáculos.

Sin embargo, lo que inicialmente era un sueño cumplido se transformó en un momento de controversia cuando, entre risas y agradecimientos, Daysha se lanzó a abrazar al cantante, culminando con un beso que Romeo recibió con una sonrisa mientras continuaba con su actuación.

El video de este breve pero significativo momento se viralizó rápidamente, llevando a Daysha a la fama inmediata pero también a una crisis personal. A través de sus redes sociales, Miriam compartió su felicidad por haber cumplido un sueño largamente anhelado, pero también reveló el costo emocional de este acto: la ruptura de su matrimonio de 10 años.

Un mensaje de reflexión y disculpa

En un mensaje cargado de emoción, Daysha escribió: "Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión".

Miriam también aprovechó la publicación para ofrecer disculpas públicas a su expareja, lamentando el malestar causado y expresando su deseo de que sus hijos puedan crecer en un ambiente de paz y amor, a pesar de la situación.

Desde entonces, Daysha ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, donde continúa mostrando su vida profesional y personal. A pesar de las adversidades, su historia ha servido como un recordatorio de los retos que pueden surgir en la búsqueda de los sueños y la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones.

