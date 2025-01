Murió Keller Fornes, actor de la serie ‘The Walking Dead’

Las circunstancias exactas del fallecimiento del artista todavía no han sido confirmadas. La familia decidió mantener en reserva los detalles

El actor norteamericano Keller Fornes, reconocido por su papel en la aclamada serie ‘The Walking Dead’, fue encontrado sin vida el pasado 19 de diciembre en Eastland, Texas. La noticia de su muerte se viralizó este jueves y el impacto de su partida generó una ola de tristeza entre colegas y seguidores de este talentoso actor de 32 años.

La cadena Great American Media, con la que colaboró en distintos proyectos, expresó su pesar a través de un emotivo comunicado en las redes sociales: “Todos estamos profundamente tristes por la muerte de Keller Fornes. Era una persona especial y un actor, guionista y director tan talentoso como lo era también como cantante y músico. Su energía y entusiasmo empujaron a todos los que trabajaron con él. Nuestras oraciones están con su familia”, reza la publicación.

Las circunstancias exactas del fallecimiento del artista todavía no han sido confirmadas. La familia decidió mantener en reserva los detalles de su prematuro final y decidió hacer pública su muerte semanas después de que ocurriese.

Tampoco se ha informado de ninguna enfermedad previa ni de recaídas en sus antiguos problemas de adicciones, lo que ha dejado a muchos desconcertados ante su repentina partida.

Condolencias

El cantante de American Idol, Colton Dixon, quien trabajó brevemente con Fornes, dedicó unas palabras a su colega: “Me entristeció mucho escuchar esto. Nos conocimos brevemente durante mi trabajo en County Rescue, pero fue increíblemente amable y cuidadoso con sus palabras. Oraciones para sus amigos y familia”.

Lauren Swickard, actriz conocida por sus papeles en Roped y A California Christmas, también comentó: “Estoy eternamente agradecida por su amistad. Qué honor fue trabajar con él. Qué persona maravillosa hemos perdido”. La directora e intérprete Shari Rigby expresó: “Fue pura alegría trabajar con Keller. Era un alma amable y alentadora. ¡Te extrañaré mucho, amigo!”.

Recordado

Fornes es recordado principalmente por su participación en ‘The Walking Dead,’ serie en la que interpretó a Tower Trooper. Además de su trabajo en esta producción, destacó en ficciones como County Rescue y Found, que lo consolidaron como un actor en ascenso de un amplio rango interpretativo. Escribió y dirigió varios audiovisuales, incluido el documental The Buddy I Never Met (2019), además de aparecer en películas independientes como Anney in the City, Beast Beast, The E-Listers: Life Back in the Lane y The Secrets She Keeps.

Nacido en Georgia y graduado en Bellas Artes por la Universidad del Norte de Texas, el intérprete no solo se distinguió en el ámbito actoral. Antes de adentrarse en el mundo del cine y la televisión, tuvo una carrera notable como boxeador amateur, alcanzando su punto máximo con la obtención de una medalla de oro en los Golden Gloves de Georgia. Este logro reflejó su disciplina y su pasión por un deporte que siguió practicando aun después de haberse retirado de los campeonatos.

Fornes dejó el boxeo competitivo para seguir su verdadero sueño: la actuación. Su traslado a Atlanta marcó el inicio de su carrera artística, en la que no solo brilló como actor, sino también como músico, guionista y director. Su versatilidad creativa era conocida por quienes trabajaron con él, que lo describieron como un profesional apasionado y un ser humano generoso.

En los últimos años, Keller vivió un ascenso en su carrera. Su participación en películas como Secretos Ocultos (2021) y Origin (2023) apuntaba a un futuro prometedor en la gran pantalla. Sin embargo, aunque Fornes alcanzó numerosos logros, también enfrentó desafíos personales significativos a lo largo de su vida.

Durante largos períodos, lidió con problemas relacionados con el consumo de alcohol, una batalla que finalmente logró superar en 2019. Desde entonces, permaneció sobrio y se dedicó a construir una vida equilibrada, tanto en lo personal como en lo profesional.

