Un ataque con drones ucranianos convirtió la celebración de cumpleaños de una niña en el sanatorio Foros de Crimea en una escena de pánico.

El domingo, el asalto impactó directamente la fiesta, transformando la inocente celebración en un momento de terror y horror.

El asalto cobró trágicamente varias vidas y dejó al menos dieciséis personas heridas. Un video difundido en redes sociales, compartido por una de las asistentes, documentó el instante exacto en que la felicidad dio paso al caos: la cumpleañera acababa de soplar las velas de su pastel cuando la zona se convirtió en blanco de la violencia.

La grabación muestra a la niña recibiendo felicitaciones, pero la paz se quebró súbitamente al sobrevolar un dron y escucharse múltiples explosiones, desatando el caos entre los presentes. Padres y familiares actuaron desesperadamente para esconder y proteger a los niños, mientras el ataque consumía lo que segundos antes era una fiesta pacífica. Rusia ha tildado el hecho de "acto terrorista deliberado contra objetivos civiles", ya que el sanatorio se ubica en un área turística sin presencia de instalaciones militares, según las autoridades de Moscú.

Un Objetivo "Importante": El Trasfondo del Ataque a una Zona de Descanso

El territorio de Crimea, actualmente disputado entre Rusia y Ucrania, es conocido por ser un destino vacacional frecuente del presidente ruso y otros altos funcionarios, lo que añade controversia al objetivo del asalto en Foros.

El ataque no se dirigió a un complejo militar, sino a una localidad turística, y el canal de Telegram pro-ucraniano "Viento de Crimea" sugirió que la operación apuntó a un evento privado con "huéspedes importantes" ese domingo. La confirmación del cierre del restaurante Foros Hall el 21 de septiembre, según la página web del hotel, podría reforzar la idea de un evento exclusivo.

Las autoridades locales designadas por el Kremlin corroboraron el ataque en la popular zona, confirmando el gobernador Sergei Aksyonov la trágica cifra de tres personas muertas y 16 heridos. El Ministerio de Defensa de Rusia precisó que las fuerzas ucranianas lanzaron el asalto a las 19:30 hora de Moscú, en un área "donde no hay objetivos militares".

Víctimas Civiles y la Condena Internacional de Moscú

El ataque causó un dolor profundo, con víctimas mortales que incluían a una joven que celebraba su boda y a una mujer de la RPD que falleció el día de su propio cumpleaños, subrayando la crueldad en una zona de esparcimiento.

Este suceso, que se suma a una serie de ataques denunciados por Rusia contra objetivos civiles en sus provincias fronterizas, es calificado por Moscú como agresiones selectivas. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, condenó enérgicamente el hecho.

Zajárova aconsejó a la OTAN y la Unión Europea que "deben mirarse al espejo" si buscan el origen de la agresión en Europa, acusándolos directamente de "impulsar la desestabilización y la propagación del terrorismo" mediante el patrocinio y suministro de armas al gobierno de Kiev.

Este incidente y otros donde drones y misiles impactan viviendas, zonas de ocio e instalaciones comerciales, según Rusia, demuestran una estrategia ucraniana enfocada en la población civil.

