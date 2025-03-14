Optimizan operatividad de las líneas de transmisión en Zulia

Técnicos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), efectúan trabajos de mantenimiento preventivo en subestaciones eléctricas y líneas de transmisión del estado Zulia.

Las labores comprenden corrección de puntos calientes e inspección termográfica en la Subestación Eléctrica Morochas, ubicada en el municipio Lagunillas.

Asimismo, en las líneas de transmisión a 138 kV urbanas se realizó una jornada de retiro de más de 90 rabos de volantín, garantizando mayor confiabilidad y operatividad en la transmisión de energía eléctrica.

Las acciones forman parte del Plan de Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones Eléctricas en la región zuliana, las cuales son impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) en aras de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

