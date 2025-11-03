Osleivis Basabe se acerca a su retorno con Águilas

El infielder zuliano Osleivis Basabe se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión en uno de sus dedos, y ya trabaja intensamente para reincorporarse al equipo con la misión de aportar tanto con el madero y la defensa.

En entrevista, el jugador expresó su optimismo. “Estoy fortaleciendo mi físico para regresar. Espero que en dos semanas ya pueda estar de vuelta en el terreno”.

"Lipso sabe mover bien las piezas y todos están aportando su granito de arena", destacó el pelotero bobureño con relación al destacado desempeño de sus compañeros que han cerrado las tres semanas de competencia con balance positivo.

Durante su ausencia, el nativo del municipio Sucre valoró el desempeño de sus compañeros, quienes han asumido su rol con compromiso. “Todos cumplimos con la labor de equipo. Tanto Castellano como Torrealba lo han hecho bien, y lo más importante es que hemos ganado”.

Basabe también reveló que jugó parte del inicio de temporada con molestias en el hombro, dolencia que ya ha superado por completo.

En lo que va de campaña, el pelotero de 25 años ha participado en cuatro encuentros, con 12 turnos al bate. Ha conectado cuatro imparables, remolcado dos carreras y anotado otras dos, para un promedio ofensivo de .333.

