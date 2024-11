Pasajero que perdió el avión siniestrado en Brasil había insistido en que lo dejaran abordar

Un hombre que perdió el vuelo de Voepass que este viernes se estrelló en Brasil con 61 personas a bordo, narró que había insistido al personal del aeropuerto de Cascavel (estado de Paraná) para que lo dejaran subir a la nave.

Según contó Adriano Assis a medios locales, al llegar al aeropuerto vio el mostrador de embarque cerrado y decidió subir al segundo piso del aeropuerto y esperar. Aproximadamente una hora más tarde, bajó a preguntar sobre la hora de embarque, ya que ni los altavoces ni las pantallas "decían nada".

Al llegar al mostrador, Adriano se topó con una fila enorme. Pasados unos 10 minutos de espera, un funcionario le dijo que nadie más podía seguir por que el proceso de abordaje había cerrado una hora atrás. A pesar de discutir, no se le permitió ingresar.

Ahora que es consciente de la suerte que tuvo, está muy agradecido con esa persona, a la que incluso abrazó tras enterarse del accidente. "Él me salvó la vida porque hizo su trabajo […] Si no hubiera hecho su trabajo, tal vez no estaría aquí dando esta entrevista", dijo Adriano, visiblemente emocionado.

De acuerdo con el portal de noticias G1, al menos 10 personas perdieron ese vuelo, que se dirigía al aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, porque se confundieron de aerolínea. "Gracias a Dios no nos subimos a ese avión. No sabíamos que iba a ser con esta empresa [Voepass], pensábamos que iba a ser con Latam, y Latam estaba cerrada. Incluso llegué temprano", afirmó uno de ellos.

A este hombre no se le permitió abordar el avión que acaba de estrellarse en Vinhedo, São Paulo, Brasil, porque llegó TARDE.



Discutió con el hombre en la puerta de embarque, pero terminó abrazándolo después de escuchar que el avión se había estrellado.pic.twitter.com/z3RjoZXekS — ?? Otorongo MD (@Dr_Otorongo_) August 10, 2024

Con información de RT