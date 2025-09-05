PDVSA asegura que la producción petrolera sigue creciendo pese a las "sanciones y amenazas extremas"

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguró este viernes, 5 de septiembre que la producción de crudo del país se mantiene en crecimiento pese a las "sanciones y amenazas externas".

En un breve mensaje compartido en las redes sociales oficiales, la empresa señaló que el bombeo "sigue creciendo gracias al compromiso y la capacidad técnica de la clase trabajadora de los hidrocarburos".

PDVSA afirmó que esto ha permitido "cumplir las metas operativas establecidas y honrar los compromisos asumidos con socios internacionales, en un contexto de sanciones y amenazas externas", sin mayores detalles.

El Ejecutivo venezolano ha insistido en que el bombeo sigue "en crecimiento" incluso con el que describe como "bloqueo criminal" de Estados Unidos.

Noticia al Día/Con información de EFE/RRSS PDVSA