Poncho Zuleta, "El Pulmón de Oro" del vallenato, cumple 76 años

Mañana 18 de septiembre, se conmemora el cumpleaños número 76 de Tomás Alfonso Zuleta Díaz, conocido como Poncho Zuleta, uno de los compositores y cantantes más emblemáticos de la música vallenata.

Nacido en Villanueva en 1949, Poncho mejor llamado El Pulmón de oro del vallenato, ha dedicado su vida a preservar y enaltecer las raíces culturales de su región a través de melodías que han trascendido generaciones.

Poncho Zuleta apodado también "Garganta e’ lata" por el Nobel de literatura colombiano García Márquez, no solo es reconocido por su voz inconfundible, sino también por su talento para crear composiciones que reflejan la esencia del hombre campesino y la riqueza del folclore colombiano.

Su legado musical es un puente entre el pasado y el presente, una voz que sigue emocionando a quienes escuchan sus versos cargados de nostalgia, amor y vida cotidiana.

Durante sus décadas de trayectoria, Poncho Zuleta lleva el vallenato más allá de las fronteras con proyectos artísticos que han fortalecido la identidad cultural y la tradición musical del Caribe colombiano. Su historia es la de un artista comprometido con su tierra, un símbolo que inspira a las nuevas generaciones a mantener viva la pasión por la música auténtica.

Al cumplirse 76 años de su nacimiento, el homenaje a Poncho Zuleta es también un acto de reconocimiento a esa voz que sigue contando historias, defendiendo la memoria cultural y emocionando con canciones que son parte del alma colombiana. Su cumpleaños invita a celebrar no solo al artista, sino también la grandeza de un legado que perdura en cada acorde y letra.

Canciones famosas de Poncho Zuleta

Entre sus éxitos más memorables destacan canciones como "La espelucada", "El invierno", "El mochuelo", "La custodia de Badillo" y "La trigueñita".

Estas obras no solo han ganado el cariño del público, sino que también se han convertido en himnos del vallenato, mostrando la maestría de Poncho Zuleta para conjugar ritmo, sentimiento y tradición en cada interpretación. Su música sigue siendo un referente indispensable para amantes del género en Colombia y el mundo.

