Presidente iraní tras el ataque contra Israel: "Esta acción fue en defensa de los intereses y ciudadanos de Irán"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se pronunció este martes 1 de octubre, después del lanzamiento de cientos de misiles contra Israel.

"Que sepa Netanyahu que Irán no es beligerante, sino que se mantiene firme ante cualquier amenaza. Esta no es más que una muestra de nuestro poder. No entre en conflicto con Irán", declaró el líder de la nación persa en su cuenta de X.



Según Pezeshkian, Irán actuó "basándose en derechos legítimos y con el objetivo de lograr la paz y la seguridad para Irán y la región" en respuesta a "la agresión del régimen sionista". "Esta acción fue en defensa de los intereses y ciudadanos de Irán", aseguró.

El lanzamiento de misiles desde la nación persa fue anunciado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Hasta el momento, se han registrado varios impactos de cohetes contra distintos objetivos.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) comunicó que el lanzamiento de cohetes es una respuesta a los asesinatos del líder del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniya; el líder del grupo chiita libanés Hezbolá, Hassan Nasrallah; y el asesor militar iraní en el Libano Abás Nilforushan.

Irán lanzó un masivo ataque con casi 200 misiles balísticos contra objetivos en Israel, según afirmó Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

El vocero también aseguró que "con base a lo que se sabe en este momento, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz". Asimismo, confirmó que "buques de la Armada estadounidense participaron en el rechazo del ataque".

Noticia al Día/RT